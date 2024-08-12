جومانا مراد تعبر عن سعادتها بدورها في مسلسل "مفترق طرق"

الفنانة السورية جومانا مراد تحدثت عن دورها في المسلسل وأهميته في مسيرتها الفنية، في تصريحات صحفية يرصدها موقع الموجز في هذا التقرير

تفاصيل دور جومانا مراد في مسلسل "مفترق طرق"

أعربت الفنانة السورية جومانا مراد عن سعادتها الكبيرة بتجسيد شخصية "دارين" ضمن أحداث مسلسل "مفترق طرق"، والذي من المقرر عرض آخر حلقاته مساء اليوم. وأكدت مراد أن هذا الدور يعتبر جديدًا ومختلفًا عن كل ما قدمته سابقًا في مسيرتها الفنية، مشيرة إلى أن هذا العمل يمثل خطوة هامة في مشوارها الفني.

جومانا مراد

تحدثت مراد عن تجربة العمل في "مفترق طرق" وأكدت على الطابع الخاص الذي يمتاز به، مشيرة إلى أن هذه النوعية من الأعمال تترك أثرًا مميزًا ليس فقط على الممثلين، بل على كل من شارك في صنع المسلسل، كما أعربت عن سعادتها بردود فعل الجمهور التي كانت إيجابية وتدل على نجاح العمل وتأثيره.

جومانا مراد وإياد نصار.. تفاعل مرح على إنستجرام

بالإضافة إلى نجاحها في المسلسل، شاركت جومانا مراد جمهورها على حسابها الخاص في "إنستجرام" صورة تجمعها بالفنان إياد نصار، التُقطت خلال إحدى المناسبات في الساحل الشمالي. تميزت الصورة بالتفاعل الكبير من قبل متابعيها، حيث استغلت مراد الفرصة لتقمّص شخصيتها في المسلسل وتوجيه رسالة موجهة إلى شخصية "أميرة" التي تؤديها الفنانة هند صبري.

جومانا مراد

كتبت مراد في تعليقها على الصورة: "مش هاسيبك... على جثتي أميرة تاخدك مني يا يحيى"، في إشارة إلى الصراع الدرامي بين الشخصيات داخل أحداث المسلسل. وعلى الفور، تفاعل إياد نصار وهند صبري مع تعليق مراد بوضع "إيموشن" ضحك، مما أضفى جوًا من المرح بين النجوم والجمهور الذي تفاعل مع هذه المزحة بروح مرحة.

مسلسل "مفترق طرق".. دراما اجتماعية مليئة بالمفاجآت

يُذكر أن مسلسل "مفترق طرق" هو دراما اجتماعية مكونة من 45 حلقة، يتناول قصصًا عن الحب والغدر، ويكشف عن مؤامرات وصراعات تتخللها مواجهات تشويقية. يشارك في بطولة المسلسل كل من هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري، وجومانا مراد، ويخرجه محمد يحيى.

تدور أحداث المسلسل حول شخصية "أميرة" التي أدت دورها هند صبري، وهي زوجة مخلصة كرست حياتها لرعاية أسرتها على مدار 15 عامًا. ورغم تنازلها عن طموحاتها المهنية لأجل عائلتها، إلا أن حياتها تنقلب رأسًا على عقب بعد فضيحة غير متوقعة تطال زوجها، مما يهدد منصبه العام ويعرض حياتهما الزوجية للخطر.

في ظل هذه الأزمة، تظهر قوة شخصية "أميرة" وقدرتها على الصمود وتحمل الصعاب، تسعى من خلال رحلة نفسية عميقة لإعادة اكتشاف نفسها، وسط الكثير من المفاجآت والتحديات التي تنتظرها. يعتبر المسلسل واحدًا من الأعمال الدرامية التي حازت على اهتمام الجمهور بفضل تداخل عناصر التشويق والإثارة مع الجوانب الإنسانية العميقة.

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