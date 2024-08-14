عزل رئيس وزراء تايلاند بـ أمر المحكمة الدستورية.. اعرف القصة كاملة

عزل رئيس وزراء تايلاند.. شهد المشهد السياسي في تايلاند تغيرات جذرية تمثل في عزل رئيس وزراء تايلاند، سريتا تافيسين، علي خلفية الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية في تايلاند، اليوم الأربعاء، 14 أغسطس 2024.

ويعرض “الموجز” خلال التقرير التالي القصة الكاملة لـ عزل رئيس وزراء تايلاند، سريتا تافيسين، من منصبه والأسباب التي أدت إلى ذلك وتعليقه علي قرار المحكمة الدستورية.

رئيس وزراء تايلاند

تفاصيل عزل رئيس وزراء تايلاند

أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا بـ عزل رئيس وزراء تايلاند، سريتا تافيسين، من منصبه بسبب مخالفته للدستور في تعيين الحكومة.

وقالت المحكمة الدستورية إن رئيس وزراء تايلاند خالف، بشكل صارخ، القواعد والأخلاقيات المتبعة في هذا الصدد.

وقال القاضي بونيا أودشاشون إن المحكمة صوتت على إقالة رئيس وزراء تايلاند من منصبه بسبب تعيين وزير بإدانة جنائية.

وأوضح الحكم أن رئيس وزراء تايلاند مذنب بانتهاك الدستور لتعيين بيشيت تشوينبان وزيرًا لمكتب رئيس الوزراء في شهر مايو الماضي.

تعليق رئيس وزراء تايلاند علي قرار عزله

ومن جانبه، أعلن رئيس وزراء تايلاند، سريتا تافيسين، تقبله قرار المحكمة الدستورية بإقالته، قائلًا: "أحترم القرار. وأؤكد أنني منذ قرابة عام وأنا في هذا المنصب حاولت بحسن نية أن أقود البلاد بأمانة".

المحكمة الدستورية تقبل التماسًا يُطالب بـ عزل رئيس وزراء تايلاند

وتعود أسباب عزل رئيس وزراء تايلاند إلى 23 مايو 2024، عندما تقدم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ بإلتماسًا للمطالبة بإقالة رئيس وزراء تايلاند سريتا تافيسين لأسباب أخلاقية، وقبلته المحكمة الدستوية، لكنها سمحت لرئيس الوزراء بأداء واجباته حتى تصدر حكمها في القضية.

وقالت المحكمة آنذاك إن المحكمة ستدرس الدعوى المقدمة من 40 من أعضاء مجلس الشيوخ بأن قرار سريتا بتعيين بيشيت تشوينبان وزيراً في الحكومة يُشكل انتهاكًا خطيرًا للمعايير الأخلاقية بموجب الدستور، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وصوتت المحكمة أنذاك بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة لقبول الالتماس للنظر فيما إذا كان ينبغي عزل سريتا من أداء واجباته، فيما صوتت بخمسة أصوات مقابل 4 ضد تعليق واجباته في الوقت الحالي، ومنحت المحكمة سريتا 15 يومًا لتقديم دفاعه.

رئيس وزراء تايلاند

أسباب عزل رئيس وزراء تايلاند

وكان مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ، قالوا إنه تم تعيين بيشيت وهو محام سابق لعائلة شيناواترا ذات النفوذ، وزيرًا ملحقًا بمكتب رئيس وزراء تايلاند في تعديل وزاري، لكنه كان يفتقر إلى المؤهلات المطلوبة لتولي مثل هذا المنصب.

وتقدم بيشيت، باستقالته من منصب الوزير، وقال إنه يريد أن يجنب سريتا أي مشاكل قانونية.

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