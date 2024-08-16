الدوري الإنجليزي: تعادل سلبي بين مانشستر يونايتد ضد فولهام بعد 60 دقيقة

بعد مرور 60 دقيقة من مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام مازال التعادل السلبي سيد الموقف بين الفريقين في اللقاء الذي يجمعهما حاليا ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد نظيره فولهام علي ملعب أولد ترافورد في الجولة الأولي من الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد 2024-2025 في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام

يمكنك متابعة مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام في افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الجمعة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويقوم بمهمة التعليق على اللقاء المعلق خليل البلوشي.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد فولهام

دفع مانشستر يونايتد، بالتشكيل التالي في مباراتهم الأولي في الدوري الإنجليزي ضد فولهام..

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: مزراوي، ماجواير، ليساندرو مارتينيز، دالوت.

خط الوسط: ماونت، كاسيميرو، كوبي ماينو.

خط الهجوم: أماد ديالو، راشفورد، برونو فيرنانديز.

مواجهات مثيرة بين مانشستر يونايتد و فولهام

سبق وأن التقى مانشستر يونايتد ضد نظيره فولهام في 33 لقاء شهدت فوز مانشستر يونايتد في 22 لقاء بينما حقق فولهام الفوز في 4 لقاءات وحضرت التعادلات في 7 مباريات.

تشكيل فولهام المتوقع ضد مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: بيرند لينو

خط الدفاع: كيني تيتي، كالفن باسي، عيسى ديوب، أنتوني روبنسون.

خط الوسط: إيميل سميث رو، أندرياس بيريرا، ساسا لوكيتش.

خط الهجوم: أداما تراوري، رودريجو مونيز، أليكس إيوبي.

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