سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 1-9-2024 فى البنوك المصرية.. استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 1-9-2024، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 158.59 جنيه للشراء و159.65 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 153.09 جنيه للشراء و159.75 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 158.97 جنيه للشراء، و159.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 1-9-2024 فى البنوك المصرية

يقدم لكم الموجز خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 1-9-2024 فى البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

158.97 جنيه للشراء.

159.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

158.59 جنيه للشراء.

159.65 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

158.77 جنيه للشراء.

159.65 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

153.09 جنيه للشراء.

159.75 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib



153.19 جنيه للشراء.

159.65 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي



159.45 جنيه للشراء.

159.91 جنيه للبيع.

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