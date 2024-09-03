حالة الطقس اليوم| درجات الحرارة في مصر وتوقعات موعد تحسن الأجواء

يهتم العديد من المصريين بمعرفة تفاصيل الطقس اليوم الثلاثاء، 3 سبتمبر 2024، في ظل موجات الحر المتتابعة التي تشهدها البلاد وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

فيما يلي يرصد الموجز تقرير عن حالة الطقس اليوم وتوقعات موعد تحسن الأجواء والظواهر الجوية المتوقعة.

أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتوقعاتها لحالة الطقس اليوم الثلاثاء في معظم أنحاء البلاد.

توقعت الهيئة أن يكون الطقس اليوم حارًا ورطبًا نهارًا على معظم المناطق، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في جنوب الصعيد والمناطق الجنوبية، بينما يكون الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا خلال الليل.

كما تشير التوقعات إلى احتمال هطول أمطار خفيفة على بعض مناطق الصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، فمن المتوقع أن تصل العظمى في القاهرة إلى 35 درجة مئوية والصغرى إلى 27 درجة.

حالة الطقس اليوم في الاسكندرية

وفي الإسكندرية ستكون العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة.

درجات الحرارة في محافظات مصر

وفي مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، أما في سوهاج فالعظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وفي قنا العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة، وفي أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة.

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الطقس الحار والرطب نهارًا على معظم المناطق، بينما سيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء والمناطق الجنوبية، ومائل للحرارة ورطب خلال الليل.

حركة الرياح

ذكرت الهيئة أن الرياح ستكون معتدلة، وقد تنشط أحيانًا في بعض المناطق بشكل متقطع.

سقوط الأمطار

أشارت التوقعات إلى وجود فرص لحدوث أمطار خفيفة في بعض مناطق الصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد خلال فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة للبحر المتوسط، سيكون حالته بين الخفيف والمعتدل، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 1 إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح سيكون من شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما حالة البحر الأحمر، فستتراوح بين المعتدل والمضطرب، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح سيكون شمالي غربي.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم الثلاثاء، 3 سبتمبر 2024



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