نشرة فن الموجز| حبس الفنان أحمد جلال عبد القوي بسبب المخدرات ومبلغ مالي كبير ينهي أزمة احمد صلاح حسني

في هذه النشرة الفنية، نلقي الضوء على آخر أخبار النجوم وأحدث الأعمال الفنية في السينما والتلفزيون، وترصد الموجز أبرز التصريحات التي تشغل الساحة الفنية بالأمس.

من هو الفنان خالد شباط ؟.. بطل مسلسل انترفيو لـ رنا رئيس



يشارك الفنان السوري خالد شباط فى الدراما المصرية للمرة الثانية على التوالي فى موسم الأوف سيزون من خلال مسلسل إنترفيو بطولة الفنانة الشابة رنا رئيس، والذى يعرض عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

منافسة شرسة بين النجمات..الحلقة الأولي من مسلسل "انترفيو" بطولة رنا رئيس

في إطار من الرومانسية والغموض، عرضت منصة watch it الحلقة الأولى من مسلسل إنترفيو للنجمة الشابة رنا رئيس، وترصد الموجز تفاصيل العمل.

وروجت الصفحة الرسمية لمنصة watch it للحلقة من خلال نشر مقطع منها وعلقت: “The Match Maker” تطبيق قدر ينفذ وجهة نظر مختلفة أو بديلة عن الحب وهي التوافق.

بعد تصدره التريند.. أبرز تصريحات نور النبوي عن والده وشقيقه التؤام



تصدر إسم الفنان الشاب نور النبوي تريند جوجل في الساعات القليلة الماضية بعد تصريحاته الأخيرة خلال لقائه مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج ABtalks، والتي يرصدها لكم موقع الموجز في السطور التالية.

نور النبوي

إنجي علي تتصدر التريند بعد ظهورها مجددًا مع خالد سليم.. التفاصيل الكاملة

تصدر اسم الإعلامية إنجي علي الفنان خالد سليم تريند جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعد تداول مقاطع فيديو تجمعهما على البحر، أثار الفيديو الكثير من الشائعات والتكهنات حول وجود علاقة حب بينهما، بل وذهبت بعض الشائعات إلى الحديث عن زواجهما، ويرصد الموجز تفاصيل الشائعة.

تفاصيل حبس الفنان أحمد جلال عبد القوي 6 أشهر لتعاطيه المخدرات

أحمد جلال عبد القوي.. قضت محكمة الاستئناف في الجيزة، اليوم الثلاثاء، بتخفيف عقوبة السجن من سنة لـ6 أشهر مع الشغل والغرامة 10 آلاف جنيه، في اتهام الفنان أحمد جلال عبدالقوي، بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، ويكشف الموجز تفاصيل القضية في السطور الآتية.

أحمد جلال عبد القوي



أحمد صلاح حسنى.. بعد عدة جلسات من المفاوضات، توصل الفنان أحمد صلاح حسنى والموظف المتضرر في الحادث الذي وقع مؤخراً إلى اتفاق نهائي يقضي بدفع الفنان تعويضاً مالياً قدره 600 ألف جنيه، هذا الاتفاق يعتبر حلاً قانونياً للقضية ويغلق ملفها بشكل نهائي، يكشف لنا الموجز تفاصيل التصالح بين الطرفين.

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