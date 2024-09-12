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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الخميس 12-9-2024

أسعار الفراخ البيضاء
أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الدواجن اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024  في الأسواق المصرية استقراراً ملحوظاً، وجاء سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع 73 إلي 74 جنيهًا، ويصل السعر النهائي للمستهلكين بحوالي 85 إلي 90 جنيهًا وفق كل محافظة.

بورصة الدواجن اليوم 


سعر الفراخ البيضاء اليوم

وجاءت تفاصيل الأسعار وفق آخر تحديثات بورصة الدواجن يستعرضها الموجز على النحو التالي:

  • سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع 73 إلى 74 جنيهًا، لتصل للمستهلك ما بين 85 إلي 90 جنيهًا.
  • سجل سعر كيلو الفراخ البلدي  110 جنيهات.
  • سجل سعر كيلو الفراخ الساسو 90 جنيها، لتصل في الأسواق ما بين 95 إلى 98 جنيهًا.
أسعار الفراخ البيضاء اليوم

أسعار البيض اليوم

تحرك سعر كرتونة البيض إلي مستويات 166 جنيهاً تسليم أرض المزرعة وبلغ سعر البيض الأحمر 168 جنيها وبلغ سعر الكرتونة من البيض البلدي 160 جنيها بسوق الجملة.

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أسعار الكتاكيت اليوم

تتراوح أسعار الكتاكيت في كل من

  • الكتكوت الأهالي ما بين 30 و 35 جنيهًا.

تختلف أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بين الشركات الكبرى العاملة في قطاع الدواجن. فإن الأسعار جاءت على النحو التالي:

  • سعر الكتكوت 40 جنيهًا (أربو).
  •  سعر الكتكوت 41 جنيهًا.
  •  سعر الكتكوت 42 جنيهًا (كب).
  • سعر الكتكوت 37.5 جنيهًا (روص).
  • سعر الكتكوت الأبيض 36 جنيهًا، والساسو 25 جنيهًا.
  • سعر الكتكوت 33.5 جنيهًا.

أسعار البط اليوم 

في سوق البط، تتفاوت أسعار البط اليوم كالتالي:-

  • سعر كيلو البط 100 و130 جنيها للكيلو.
  • سعر كيلو البط المسكوفي بين 100 و110 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

سجلت أسعار اللحم الرومي اليوم كالتالي: بلغ سعر كيلو اللحم الرومي الأبيض 90 جنيهًا، بينما وصل سعر كيلو اللحم الرومي الأسمر إلى 115 جنيهًا.

وأكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، هبوط سعر طن العلف في الأسواق من مستويات وصلت 28 ألف جنيه شهر أغسطس 2024 إلى مستويات وصلت 20600 جنيه حالياً بنسبة تراجع 35.9%.

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