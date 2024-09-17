قرار عاجل من المحكمة بشأن قضية محامي المطربة شيرين عبد الوهاب

قضية محامي شيرين عبد الوهاب .. أصدرت محكمة جنح مستانف القاهرة الاقتصادية، قرار عاجل اليوم الاثنين بتغريم هاني عزب مبلغ 20 ألف جنيه، لصالح المستشار ياسر قنطوش محامي المطربة شيرين عبد الوهاب، في اتهامه بالسب والقذف.

يستعرض “ الموجز” خلال السطور التالية تفاصيل قرار المحكمة بالحجز على مملتكات هاني عزت، لصالح ياسر قنطوش، محامي المطربة شيرين عبد الوهاب، حيث قررت المحكمة الاقتصادية، تغريم الكاتب هاني عزب 20 ألف جنيه في واقعة سب وقذف ياسر قنطوش وتعمد إزعاجه باساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

محامي شيرين عبد الوهاب ينتصر في معركته ضد هاني عزت

وفي وقت سابق أصدرت محكمة اول درجة حكمها بتاريخ ٢٠ يوليو ٢٠٢٤ بتغريم هاني محمد أحمد عزب مبلغ 20 ألف جنيه عن الاتهام المسند إليه، في قضيته الشهيرة مع محامي المطربة شيرين عبد الوهاب، وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ وقدره عشرون الف جنيها مصريا علي سبيل التعويض المدني المؤقت والزمته بمصروفات الدعوئيين الجنائية والمدنية ومبلغ 75 جنيها أتعاب محاماة .

وبعد نظر الاستئناف أصدرت المحكمة حكمها اليوم بتأييد الحكم الصادر من محكمة اول درجة وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو تنفيذ الحكم الصادر لصالح المستشار ياسر قنطوش المحامي بالنقض والقيام بالحجز علي ممتلكات هاني محمد احمد عزب تنفيذا لهذا الحكم القضائي.

أزمة شيرين عبد الوهاب مع المحامي ياسر قنطوش

يبدو أن المطربة شيرين عبد الوهاب، دائما على موعد مع الأزمات، فابالرغم من أن، شيرين عبد الوهات تعد من أفضل المطربات المصريات المعدودات على أصابع اليد الواحد، إلا أن مشكلاتها الشخصية لا تنتهى ودائما تطفو على سطع مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ويطالبها الجمهور بشكل مستمر بضرورة ادارة حياتها الشخصية أفضل من ذلك، وفصلها تماما عن حياتها العملية.

محامي شيرين عبد الوقهاب يعلن التنحي على قضاياها

تصدر اسم محامي المطربة شيرين عبد الوهاب ياسر قنطوشة، المنصات الالكترونية المختلفة، بعد أزمته الأخيرة مع شيرين، وأثار خبر إعلانه التنحي عن تولي قضايا الفنانة شرين عبد الوهاب وكذلك تنحيه أيضا عن كونه محاميها الخاص، جدلا واسعا مما دفع الكثيرون اابحث عن أسباب قراره الصادم بترك شيرين تواجه قضاياه أمام المحاكم بمفردها في منتصف الطريق.

وكشف محامي شيرين عبد الوهاب المستشار ياسر قنطوش، أنه قرر التنحي عن قضايا المطربة، عقب حديتها عن أزمتها مع شركة روتانا مع الاعلامي عمرو أديب، قائلا إنه، “ لم أخسر قضية دافعت فيها عن الفنانة شيرين عبدالوهاب منذ عملي معها قبل سنوات، وما تم ذكره في مداخلتها مع الإعلامي عمرو أديب كانت تقصد به أحد المحامين الذي كان مسؤولا من قبلي عن قضاياها مع شركة روتانا” ، وأشار إلى أن الإعلامي عمرو أديب اقتطع جزءا كبيرا من لقائه معه عبر برنامج الحكاية، واكتفى بعرض دقائق قليلة لم توضح موقف الفنانة شيرين عبدالوهاب مع شركة روتانا، والتي قامت بحذف 4 أغان للفنانة.

تفاصيل أزمة شيرين عبد الوهاب مع شركة روتانا



وانفعلت شيرين عبد الوهاب، على الهواء أثناء حديثها عن الشرط الجزائي والتعويضات للشركة خلال المداخلة الهاتفية مع أديب، قائلة: "شغلي مش هدية لحد.. ده رزقي ورزق عيالي، مش كفاية واخدين منى 8 مليون جنيه بالغلط، دي فلوس عيالي يافندم".

واستطردت شيرين عبد الوهاب، قائلة "مع كامل احترامي لكل اللي اتكلموا في الأزمة، قسما بالله العظيم كل كلامهم غلط حتى المحامي بتاعي، علشان ما أوضحش للناس الموضوع، والموضوع بالبلدي لازم الناس كلها تعرفوا".

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