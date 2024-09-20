رابط وموعد نتيجة اختبارات الدبلومات الفنية للقبول بكليات التجاره 2024

يتسأل طلاب الشهادات الفنية عن موعد نتيجة اختبارات الدبلومات الفنية للقبول بكليات التجاره لطلاب نظام الثلاث سنوات حيث من المقرر قبولهم بكليات التجارة بالجامعات التي تشمل القاهرة والإسكندرية والزقازيق وطنطا وأسيوط.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن ظهور نتيجة اختبارات الدبلومات الفنية للقبول بكليات التجاره ورابط الاستعلام عنها وطريقة التظلم على النتيجة من خلال الموقع الرسمي التابع للمجلس الأعلى للجامعات.

نتيجه اختبارات الدبلومات الفنيه للقبول بكليات التجاره

موعد نتيجه اختبارات الدبلومات الفنيه للقبول بكليات التجاره

من المقرر إعلان المجلس الأعلى للجامعات نتيجة اختبارات الدبلومات الفنية للقبول بكليات التجاره خلال الأيام المقبلة ليتسني لطلاب الدبلومات الفنية ممن تنطبق عليهم الشروط الالتحاق بكليات التجارة بالجامعات الحكومية المصرية.

رابط نتيجه اختبارات الدبلومات الفنيه للقبول بكليات التجاره

لم يعلن المجلس الأعلى للجامعات نتيجة اختبارات الدبلومات الفنية للقبول بكليات التجاره حتى الآن وعند إعلانها يمكن لطلاب الشهادات الاستعلام عن النتيجة من هنـــــــــــــــا لذلك يجب على الطلاب ترقب نتيجة القبول خلال الأسبوع المقبل.

ويذكر أن المجلس الأعلى للجامعات أعلن نتيجه اختبارات الدبلومات الفنية للقبول بكليات التجاره العام الماضي يوم 28 سبتمبر 2023، وفتح باب التظلمات على النتيجة يوم 1 أكتوبر 2023 إلى 5 أكتوبر 2023 ومن المقرر أن يستعلم الطلاب عن النتيجة خلال هذه الأيام أيضًا في عام 2024.

نتيجه اختبارات الدبلومات الفنيه للقبول بكليات التجاره

رابط التظلمات على نتيجه اختبارات الدبلومات الفنيه للقبول بكليات التجاره

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة اختبارت الدبلومات الفنيه للقبول بكليات التجاره من خلال رابط المجلس الأعلى للجامعات الرسمي من هنــــــــــــا.

موعد تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2024

ظهرت نتيجة الدبلومات الفنية وفتح مكتب التنسيق الإلكتروني باب تقليل الاغتراب والتحويلات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، لإجراء التحويلات للمناظر وغير المناظر في حدود النسبة المقررة 10%.

وتبدأ فترة تسجيل تقليل الاغتراب من يوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 حتى يوم الأحد 22 سبتمبر 2024، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من هنـــــــــــا.

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