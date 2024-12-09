جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 9-12-2024 والقنوات الناقلة

ينتظر محبو كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، جدول مواعيد مباريات اليوم الأثنين 9-12-2024 بجميع البطولات المحلية والقارية، والقنوات الناقلة لها.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول مواعيد مباريات اليوم الأثنين 9-12-2024 في مختلف البطولات والقنوات الناقلة لها بالتردد.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين كالاتي:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

-وست هام يونايتد ضد ولفرهامبتون / العاشرة مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

-ختافي ضد إسبانويل / العاشرة مساء.

مواعيد مباريات الدوري الايطالي اليوم

-مونزا ضد أودينيزي / 9:45 مساء.

مواعيد مباريات اليوم لـ الدوري المصري الدرجة الثانية

-المصرية للإتصالات ضد طنطا /الثانية والنصف ظهرًا.

-القناة ضد السكة الحديد / 2:30 ظهرًا.

-الدخلية ضد أبو قير للأسمدة / الثانية والنصف ظهرًا.

-سبورتنج ضد لافينيا /2:30 ظهرًا.

-المقاولون العرب ضد المنصورة / الخامسة مساء.

مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم

-غازي عنتاب ضد ريزة سبور / السابعة مساء.

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي اليوم

-إستريلا ضد آروكا / 10:15 مساء.

مواعيد مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم

هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054.

الاستقطاب- أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري بالدرجة الثانية اليوم

وتذاع أحداث مباريات الدوري المصري بالدرجة الثانية اليوم، عبر فضائية أون تايم سبورت وهي الناقل الحصري للبطولات المحلية.

ويأتي تردد قنوات أون تايم سبورت على النحو التالي..

القمر الصناعي “النايل سات”

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861.

معدل استقطاب القناة: "V".

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

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