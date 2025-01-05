آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي.. الحق فرصتك الأخيرة

شقق الإسكان الاجتماعي، قرر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تمديد فترة سداد مقدمات جدية الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي 2025 حتى يوم 15 يناير 2025، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"، ويأتي هذا القرار في إطار التسهيل على المواطنين الذين اشتروا كراسات الشروط ولم يتمكنوا من استكمال إجراءات التقديم، ويُغلق باب شراء كراسات الشروط يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، فيما يستمر التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق.

وتبين الموجز تفاصيل تمديد الحجز لشقق الإسكان الاجتماعى وفترة السداد

تفاصيل تمديد فترة السداد

أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن التمديد جاء استجابة للإقبال الكبير الذي شهدته المبادرة، حيث تم بيع 755 ألف كراسة شروط، فيما سدد 547 ألف مواطن مقدم جدية الحجز وسجل 411 ألف مواطن بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني.

وأضافت أن الصندوق مستمر في تقديم خدماته لحل المشكلات المتعلقة بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني، مؤكدة أن هذه الخدمة مجانية وتساعد المواطنين على إتمام عملية التقديم بشكل كامل.

الشكاوى الأكثر شيوعًا وحلولها

أكدت مي عبد الحميد أن أبرز الشكاوى التي تلقاها الصندوق تشمل:

نسيان كلمة السر.

وجود طلبات سابقة على النظام وعدم القدرة على تحديثها.

نسيان تفاصيل الطلبات المقدمة في إعلانات سابقة.



وأشارت إلى أن الصندوق تمكن من حل هذه المشكلات بفعالية لضمان توفير فرصة متساوية لجميع المتقدمين.

خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025

للحصول على وحدة سكنية ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 5"، يجب اتباع الخطوات التالية:

1. شراء كراسة الشروط:

شراء كراسة الشروط الخاصة بالإعلان من منافذ الصندوق.

2. التسجيل الإلكتروني:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي.

3. إنشاء حساب أو تسجيل الدخول:

إذا كنت مستخدمًا جديدًا، قم بإنشاء حساب جديد.

إذا كنت مسجلاً مسبقًا، قم بتسجيل الدخول لحسابك.

شقق الاسكان

4. رفع المستندات الشخصية:

يتطلب رفع صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته.

5. تقديم شهادات الدخل:

رفع شهادات دخل حديثة ومختومة.

6. رفع إيصالات المرافق:

تقديم إيصالات مرافق حديثة (كهرباء، مياه، غاز) لمحل السكن الحالي.

7. رفع المستندات الاجتماعية:

تقديم المستندات التي تثبت الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة.

8. إدخال البيانات ورفع المستندات:

إدخال البيانات المطلوبة بدقة ورفع المستندات بصيغة PDF.



رابط التسجيل عبر الموقع الإلكتروني

يمكن للمواطنين الذين لم يسجلوا بعد زيارة الموقع الإلكتروني للصندوق لاستكمال خطوات التقديم، من خلال الضغط على الرابط المخصص لهذه الخدمة.

وتمثل هذه المبادرة فرصة هامة للمواطنين للحصول على وحدات سكنية بمواصفات متميزة، مع توفير الدعم اللازم لحل أي مشكلات قد تعيق عملية التقديم. احرص على استكمال جميع الإجراءات قبل الموعد النهائي لضمان حجز وحدتك السكنية بنجاح.

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