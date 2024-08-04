أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر 2024 بالأسواق.. الزيت والسكر بكام؟

شهدت أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر 2024 بالأسواق، السبت4 أغسطس 2024 حالة من الاستقرار في مختلف الأسواق، حيث تختلف الأسعار حسب كل منطقة، ووفقًا لآخر التحديثات التي أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، نقدم لكم التفاصيل التالية عبر جريدة الموجز أسعار السلع الغذائية الأساسية.

أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر 2024

الأرز: سجل متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ نحو 32.86 جنيه.

الفول: بلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ حوالي 60.28 جنيه.

الدقيق: وصل متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ إلى 27.24 جنيه.

زيت عباد الشمس: سجل متوسط سعر عبوة زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة) 1 لتر حوالي 88.75 جنيه.

السكر: سجل متوسط سعر كيلو السكر المعبأ حوالي 27 جنيهًا.

المكرونة (400 جرام): بلغ متوسط سعر المكرونة المعبأة 18.11 جنيه.

‎أسعار السلع التموينية اليوم 2024

بلغ سعرعلبة مرقة دجاج لــ 6 جنيه.

بلغ سعر دقيق معبأ 1 كجم لــ 18 جنيهًا.

بلغ سعر جبنة تتراباك 250 جم لــ 14 جنيه.

بلغ سعر جبن أبيض زنة 125 جرام لــ 7 جنيه.

بلغ سعر صابون غسيل 125 جم لــ 3 جنيه.

بلغ سعر مسحوق أتوماتيك 800 كجم لــ 25 جنيه.

بلغ سعر صلصة 300 جم لــ 8 جنيه.

بلغ سعر سكر معبأ 1 كجم لــ 12.60 جنيه.

بلغ سعر مسلى صناعي 800 جم لــ 36 جنيه.

بلغ سعر زيت خليط 800 مللي لــ 30 جنيه.

بلغ سعر شاي ناعم 40 جم لــ 5 جنيه.

بلغ سعر مكرونة 800 جم لــ 15.5 جنيه.

بلغ سعر فول معبأ 500 جم لــ 9 جنيه.

بلغ سعر مكرونة 400 جم لــ 7.75 جنيه.

بلغ سعر تونة مفتتة وزن 140 جرام لــ 18 جنيه.

بلغ سعر عدس مجروش 500 جم لــ 21 جنيه.

بلغ سعر مربى أنواع 350 جرام لــ 16 جنيه.

بلغ سعر صابون تواليت 125جم لــ 7.50 جنيه.

بلغ سعر مسحوق عادي يدوي 800 جم لــ 16 جنيه.

بلغ سعر لبن جاف 125 جم لــ 25.5 جنيه.

ما هي السلع الغذائية الأساسية؟

تشمل السلع الغذائية الأساسية التي يعتمد عليها معظم الأفراد في حياتهم اليومية الأرز، الفول، الدقيق، السكر، الزيت، والعدس. تلعب هذه السلع دورًا حيويًا في تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية وتوفير العناصر الأساسية للنظام الغذائي.

متى تنخفض الأسعار في مصر 2024؟

تسعى الحكومة المصرية إلى ضبط أسعار السلع الغذائية من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات، لكن تحديد توقيت انخفاض الأسعار يعتمد على عدة عوامل منها استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتحسين سلاسل الإمداد، والتوازن بين العرض والطلب. يتوقع المراقبون أن تشهد الأسعار تحسناً مع حلول النصف الثاني من العام 2024، خاصةً إذا تم تحقيق أهداف السياسة النقدية والاقتصادية.