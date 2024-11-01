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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الموجز

الموجز جريدة مصرية يرأس تحريرها الكاتب الصحفي ياسر بركات

الأخبار
محطة الضبعة

هيئة المحطات النووية تكشف حقيقة ما ورد في تقرير «POLITICO» حول مشروع محطة الضبعة

كورة وملاعب
دورى أنت أقوى من المخدرات

30 فريقاً فى بطولة دورى الأبطال لحماية الشباب من الإدمان ببنى سويف

الأخبار
اسعار الزيت

شعبة المواد الغذائية تكشف أسباب ارتفاع أسعار الزيت وبعض السلع: مضيق هرمز عامل أساسي

الأخبار
وزير الري السابق

وزير الري الأسبق يحذر من أزمة المياه: مصر بحاجة لزيادة حصتها من النيل

الخدمات
خطوط المحمول

بصمة الوجه شرط لتفعيل خطوط المحمول.. حظر البيع خارج الفروع رسميًا

الأخبار

محافظ بنى سويف

محافظ بني سويف يبحث مع لجنة «الإسكان» رفع كفاءة المرافق ببياض العرب

جانب من اللقاء

وزير الكهرباء يستقبل سفير الإمارات بالقاهرة لبحث دعم وتعزيز التعاون والاستثمار

جانب من الجولة

وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرقابة النووية والإشعاعية يتفقد مشروع محطة الضبعة

وزيرة التنمية المحلية

8 ملفات هامة علي طاولة وزيرة التنمية المحلية ومحافظ مطروح.. تعرف عليهم

جانب من المتابعات

وزير الكهرباء يتابع مع تحالف "رينيرجي جروب بارتنرز" مستجدات المشروع المتكامل للطاقات المتجددة بسيناء

جانب من التوقيع

ريس تك توقع 3 اتفاقيات استراتيجية لتعزيز سوق الطاقة الشمسية بمصر

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أخبار التعليم

وزير التعليم

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 PDF على موقع وزارة التربية والتعليم

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026..221 ألف طالب يسجلون رغبات المرحلة الثانية وموعد غلق الموقع

وزير التربية والتعليم

موعد بدء العام الدراسي 2027 في المدارس والجامعات.. قرار نهائي يحسم الجدل

تنسيق الجامعات

تنسيق المرحلة الثانية 2026.. بدء تسجيل الرغبات اليوم والحد الأدنى للقبول

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الخدمات

محافظ بنى سويف

رفع 307 حالة إشغال ومواجهة مخالفات البناء بمراكز بني سويف

موعد اذان العشاء

موعد أذان العشاء اليوم السبت 15 أغسطس 2026 في القاهرة والمحافظات

موعد اذان المغرب

موعد أذان المغرب اليوم السبت 15 أغسطس 2026 في القاهرة والمحافظات

موعد اذان العصر

موعد أذان العصر اليوم السبت 15 أغسطس 2026 في القاهرة والمحافظات

المولد النبوي

أسعار حلاوة المولد النبوي 2026..تبدأ من 125 جنيهًا وتصل إلى 2000 جنيه

محافظ بنى سويف

إزالة 34 حالة تعدٍ و310 إشغال وتحرير محاضر بيئية جنوب بنى سويف

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نجوم الفن

شمس البارودي ترد على منتقدي أفلامها: "كفاية غيرة وغل"

لجين خليفة

بطلة كليب عمرو دياب "لولا البنات" تكشف مفاجأة عن كواليس التصوير ورحلتها من الطب للفن

توفيق عبد الحميد

توفيق عبدالحميد يكشف سبب عدم الرد على تعليقات زملائه..ويؤكد تمسكه بقرار الاعتزال

حمدي الميرغني واسراء

حمدي الميرغني يحذف إعلان انفصاله عن إسراء عبدالفتاح..حقيقة الأزمة تثير تساؤلات الجمهور

عمرو دياب

كليب "لولا البنات" لـ عمرو دياب يتصدر تريند يوتيوب في الشرق الأوسط

شيماء سيف

شيماء سيف تدافع عن محمد حماقي بعد أزمة «جدة حبيبتي»: ليه نهاجم الفنان المصري؟

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بيزنس وبورصة

اسعار الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد..عيار 21 يحافظ على مستواه بعد انخفاض 30 جنيهًا

اسعار الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 15 أغسطس 2026 في مصر.. 50120 جنيها

سعر الدولار

العملات الأجنبية.. سعر الدولار اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026

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الموجز كافية

حمزة نمرة

حمزة نمرة يدعم خالد علي شقيق ويجز..وكليب «اكدب وقول» يتصدر تريند يوتيوب

سناء شافع

في ذكرى وفاته.. حكاية زيجات سناء شافع وأبرز محطات مشواره الفني

هند رستم

في ذكرى رحيلها.. من هم أزواج هند رستم؟ ولماذا غضبت من لقب «ملكة الإغراء»؟

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كورة وملاعب

الأهلي ضد برشلونة

موعد مباراة الأهلي ضد برشلونة والقنوات الناقلة.. موقف إمام عاشور من المشاركة

الأهلي ضد برشلونة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد برشلونة في كأس خوان جامبر والتشكيل المتوقع

الأهلي ضد يوروبا الإسباني

موعد مباراة الأهلي ضد يوروبا الإسباني اليوم والقنوات الناقلة

محمد صلاح

محمد صلاح يتصدر قائمة أعلى 10 لاعبين عرب أجرًا في العالم

الأهلي ضد بادالونا الإسباني

موعد مباراة الأهلي ضد بادالونا الإسباني اليوم والقنوات الناقلة

حسام حسن يحدد موعد معسكر المنتخب المصري

منتخب مصر يستعد لتصفيات أمم أفريقيا 2027.. تعرف على مواعيد المباريات ونظام التأهل

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فتاوى وأحكام

المولد النبوي الشريف

هل الاحتفال بالمولد النبوي بدعة؟.. دار الإفتاء توضح الحكم وأفضل طرق الاحتفال

صيام المولد النبوي

ما حكم صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء توضح

مجمع البحوث الإسلامية

في ذكرى المولد النبوي.. البحوث الإسلامية يطلق حملة «من نبع المصطفى ﷺ» للتعريف بأخلاق النبي

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صحة وجمال

قافلة طبية بجبل النور

قافلة طبية مجانية قدمت 3200 خدمة بقرية جبل النور ببنى سويف

مواصفات طبيعية

كيف تتخلصين من تساقط الشعر بالأعشاب؟ وصفات طبيعية للعناية بالشعر وتقليل الفراغات

وكيل وزارة الصحة

وكيل وزارة الصحة يجري جولة ميدانية مفاجئة بوحدة طب الأسرة بالشيخ زين الدين ومستشفى طهطا النموذجي

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عرب وعالم

محمد باقر قليباف

قاليباف يكشف كواليس مفاوضات إيران وواشنطن.. تهديد بالتصعيد أجبر ترامب على تعديل منشوره بشأن مضيق هرمز

ترامب

لحماية ترامب.. «إير فورس وان» تحولت إلى طائرة تمويه خلال رحلة تركيا

بشار الأسد

إعدام بشار الأسد وماهر ورموز نظامه.. تفاصيل أحكام محكمة جنايات دمشق

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حوادث ومحاكم

جريمة قتل سوهاج

من الغربة إلى جريمة مروعة في سوهاج.. اعترافات متهم بقـ.ـتل زوجته وشابين تكشف تفاصيل صادمة

جريمة سوهاج

جـ.ـريمة سوهاج.. شاب ينهي حياة زوجته وشابين بسـ.ـلاح أبيض في مساكن الشوش

أحد الضحايا

مهندس يقتل ابنته و3 من أقارب طليقته في 15 مايو.. والنيابة تحقق في ملابسات المذبحة

اسطوانات الهيليوم

لغز أسطوانة الهيليوم في مول أرابيلا..كيف تحولت إلى مصدر خطر وسقوط ضحايا؟

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مقال رئيس التحرير

دبلوماسية الخداع ... كيف يحول نتنياهو إتفاقيات السلام إلى ساحة إغتيالات؟

بقلم ياسر بركات