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الموجز جريدة مصرية يرأس تحريرها الكاتب الصحفي ياسر بركات
الأخبار
هيئة المحطات النووية تكشف حقيقة ما ورد في تقرير «POLITICO» حول مشروع محطة الضبعة
كورة وملاعب
30 فريقاً فى بطولة دورى الأبطال لحماية الشباب من الإدمان ببنى سويف
الأخبار
شعبة المواد الغذائية تكشف أسباب ارتفاع أسعار الزيت وبعض السلع: مضيق هرمز عامل أساسي
الأخبار
وزير الري الأسبق يحذر من أزمة المياه: مصر بحاجة لزيادة حصتها من النيل
الخدمات
بصمة الوجه شرط لتفعيل خطوط المحمول.. حظر البيع خارج الفروع رسميًا
الأخبار
محافظ بني سويف يبحث مع لجنة «الإسكان» رفع كفاءة المرافق ببياض العرب
وزير الكهرباء يستقبل سفير الإمارات بالقاهرة لبحث دعم وتعزيز التعاون والاستثمار
وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرقابة النووية والإشعاعية يتفقد مشروع محطة الضبعة
8 ملفات هامة علي طاولة وزيرة التنمية المحلية ومحافظ مطروح.. تعرف عليهم
وزير الكهرباء يتابع مع تحالف "رينيرجي جروب بارتنرز" مستجدات المشروع المتكامل للطاقات المتجددة بسيناء
ريس تك توقع 3 اتفاقيات استراتيجية لتعزيز سوق الطاقة الشمسية بمصر
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أخبار التعليم
رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 PDF على موقع وزارة التربية والتعليم
تنسيق الجامعات 2026..221 ألف طالب يسجلون رغبات المرحلة الثانية وموعد غلق الموقع
موعد بدء العام الدراسي 2027 في المدارس والجامعات.. قرار نهائي يحسم الجدل
تنسيق المرحلة الثانية 2026.. بدء تسجيل الرغبات اليوم والحد الأدنى للقبول
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الخدمات
رفع 307 حالة إشغال ومواجهة مخالفات البناء بمراكز بني سويف
موعد أذان العشاء اليوم السبت 15 أغسطس 2026 في القاهرة والمحافظات
موعد أذان المغرب اليوم السبت 15 أغسطس 2026 في القاهرة والمحافظات
موعد أذان العصر اليوم السبت 15 أغسطس 2026 في القاهرة والمحافظات
أسعار حلاوة المولد النبوي 2026..تبدأ من 125 جنيهًا وتصل إلى 2000 جنيه
إزالة 34 حالة تعدٍ و310 إشغال وتحرير محاضر بيئية جنوب بنى سويف
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نجوم الفن
شمس البارودي ترد على منتقدي أفلامها: "كفاية غيرة وغل"
بطلة كليب عمرو دياب "لولا البنات" تكشف مفاجأة عن كواليس التصوير ورحلتها من الطب للفن
توفيق عبدالحميد يكشف سبب عدم الرد على تعليقات زملائه..ويؤكد تمسكه بقرار الاعتزال
حمدي الميرغني يحذف إعلان انفصاله عن إسراء عبدالفتاح..حقيقة الأزمة تثير تساؤلات الجمهور
كليب "لولا البنات" لـ عمرو دياب يتصدر تريند يوتيوب في الشرق الأوسط
شيماء سيف تدافع عن محمد حماقي بعد أزمة «جدة حبيبتي»: ليه نهاجم الفنان المصري؟
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بيزنس وبورصة
سعر الذهب اليوم الأحد..عيار 21 يحافظ على مستواه بعد انخفاض 30 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 15 أغسطس 2026 في مصر.. 50120 جنيها
العملات الأجنبية.. سعر الدولار اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026
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الموجز كافية
حمزة نمرة يدعم خالد علي شقيق ويجز..وكليب «اكدب وقول» يتصدر تريند يوتيوب
في ذكرى وفاته.. حكاية زيجات سناء شافع وأبرز محطات مشواره الفني
في ذكرى رحيلها.. من هم أزواج هند رستم؟ ولماذا غضبت من لقب «ملكة الإغراء»؟
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كورة وملاعب
موعد مباراة الأهلي ضد برشلونة والقنوات الناقلة.. موقف إمام عاشور من المشاركة
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد برشلونة في كأس خوان جامبر والتشكيل المتوقع
موعد مباراة الأهلي ضد يوروبا الإسباني اليوم والقنوات الناقلة
محمد صلاح يتصدر قائمة أعلى 10 لاعبين عرب أجرًا في العالم
موعد مباراة الأهلي ضد بادالونا الإسباني اليوم والقنوات الناقلة
منتخب مصر يستعد لتصفيات أمم أفريقيا 2027.. تعرف على مواعيد المباريات ونظام التأهل
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فتاوى وأحكام
هل الاحتفال بالمولد النبوي بدعة؟.. دار الإفتاء توضح الحكم وأفضل طرق الاحتفال
ما حكم صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء توضح
في ذكرى المولد النبوي.. البحوث الإسلامية يطلق حملة «من نبع المصطفى ﷺ» للتعريف بأخلاق النبي
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صحة وجمال
قافلة طبية مجانية قدمت 3200 خدمة بقرية جبل النور ببنى سويف
كيف تتخلصين من تساقط الشعر بالأعشاب؟ وصفات طبيعية للعناية بالشعر وتقليل الفراغات
وكيل وزارة الصحة يجري جولة ميدانية مفاجئة بوحدة طب الأسرة بالشيخ زين الدين ومستشفى طهطا النموذجي
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عرب وعالم
قاليباف يكشف كواليس مفاوضات إيران وواشنطن.. تهديد بالتصعيد أجبر ترامب على تعديل منشوره بشأن مضيق هرمز
لحماية ترامب.. «إير فورس وان» تحولت إلى طائرة تمويه خلال رحلة تركيا
إعدام بشار الأسد وماهر ورموز نظامه.. تفاصيل أحكام محكمة جنايات دمشق
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دبلوماسية الخداع ... كيف يحول نتنياهو إتفاقيات السلام إلى ساحة إغتيالات؟
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مهندس يقتل ابنته و3 من أقارب طليقته في 15 مايو.. والنيابة تحقق في ملابسات المذبحة
لغز أسطوانة الهيليوم في مول أرابيلا..كيف تحولت إلى مصدر خطر وسقوط ضحايا؟
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مقال رئيس التحرير
دبلوماسية الخداع ... كيف يحول نتنياهو إتفاقيات السلام إلى ساحة إغتيالات؟
بقلم ياسر بركات