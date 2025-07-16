فوائد مذهلة لشرب الماء الدافئ مع العسل صباحاً ..7 تأثيرات صحية مثبتة

يعتبر العسل مضادّاً حيوياً طبيعياً ، ويمتاز بتركيبته الفريدة التي تجعله يختلف عن أي غذاء آخر؛ فهو لا يقتصر فقط على كونه مصدراً طبيعياً للطاقة بفضل احتوائه على سكر الفركتوز، بل يضم أيضاً مجموعة متنوعة من الإنزيمات ومضادات الأكسدة والمعادن المهمة للصحة.

كما يُعد "ماء العسل" مزيجًا بسيطًا يجمع بين الماء الدافئ والعسل الطبيعي، ويحرص كثيرون على تناوله صباحًا لما يوفره من فوائد صحية متعددة.

فمجرد إذابة ملعقة صغيرة من العسل في كوب من الماء الدافئ يمكن أن يساعد في تنشيط الجسم، وتخفيف التهابات الحلق، وتحسين عملية الهضم، إلى جانب تعزيز جهاز المناعة والمساهمة في ضبط الشهية والحفاظ على الوزن.

ووفقًا لما يرصدة موقع "الموجز"، إليكم أبرز 7 فوائد مثبتة لتناول الماء الدافئ مع العسل على معدة فارغة:

1- تهدئة التهاب الحلق

يساهم هذا المزيج في تخفيف احتقان الحلق وتخفيف السعال، وفقاً لما ذكره موقع "Verywell Health". وأظهرت دراسات أن فعالية العسل في تهدئة السعال تضاهي بعض الأدوية التقليدية، وإن كان يُمنع إعطاؤه للأطفال دون سن عام.

2- تعزيز الطاقة

يُعد العسل مصدراً طبيعياً للكربوهيدرات، ويحتوي على الفركتوز والجلوكوز اللذين يمنحان الجسم طاقة فورية تدوم لفترة أطول من السكر الصناعي، ما يجعله بديلاً صحياً للمشروبات السكرية.

3- ترطيب الجسم

يُساعد ماء العسل على الحفاظ على مستويات الترطيب المطلوبة، وهي ضرورية لوظائف الجسم الحيوية كالصحة العامة والتركيز والطاقة، خاصة أن الجسم يحتاج إلى كميات كافية من السوائل يومياً.

4- تحسين الهضم

تشير بعض الأبحاث إلى أن العسل يدعم نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء (البروبيوتيك)، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي، ويقلل فرص الإصابة بالإمساك واضطرابات المعدة.

5- دعم المناعة بمضادات الأكسدة

يحتوي العسل على مضادات أكسدة قوية مثل الفلافونويدات والأحماض الفينولية، التي تساعد في مكافحة الالتهابات، ودعم وظائف القلب والدماغ، وتقليل مخاطر بعض الأمراض المزمنة.

6- مقاومة العدوى

بفضل خصائصه الطبيعية المضادة للبكتيريا والفطريات، يساعد العسل في مقاومة العدوى، بل وأظهرت بعض الدراسات فاعليته في التصدي للبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

7- المساهمة في التحكم بالوزن

قد يساعد شرب ماء العسل صباحاً على تقليل تناول السكريات المكررة، وتحسين ضبط الشهية، ما يسهم في إدارة الوزن بشكل أفضل، بشرط الاعتدال في تناوله.

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