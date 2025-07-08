فوائد خارقة وعجيبة لـ” أربعة اطعمة ” كنز لا تتخلي عنه !

كشفت دراسة طبية حديثة عن فعالية بعض الأطعمة الطبيعية في تقليل خطر الإصابة بمرض السرطان، بفضل احتوائها على مركبات تساهم في تقوية الجهاز المناعي ومقاومة الالتهابات المزمنة، التي تُعد من العوامل المؤثرة في تطور الخلايا السرطانية، وذلك وفقاً لما يرصده تقرير حديث حول مستجدات الأبحاث العلمية في مجال الصحة العامة.

ووفقًا لما يرصده الموجز ، هناك أربعة أنواع من الأطعمة تبيّن أن لها تأثيرًا فعّالًا في تقليل خطر الإصابة بهذا المرض عند الانتظام في تناولها، وذلك بحسب ما نشره موقع "تايمز أوف إنديا":

🔹 الثوم والكركم

الثوم يحتوي على مركب "الأليسين"، الذي يعزز المناعة ويقلل من نمو الخلايا السرطانية. أما الكركم، فهو غني بمادة "الكركمين"، التي تمتاز بخصائص مضادة للالتهابات وتساهم في منع تكوّن الأورام. ويمكن الاستفادة منهما من خلال إضافتهما إلى الوجبات اليومية، أو إدخال الكركم في المشروبات الدافئة كالشاي.

🔹 الخضروات الصليبية

تضم هذه الفئة البروكلي والقرنبيط، وهي غنية بمركبات نباتية مثل "السلفورافان" و"الغلوكوسينولات" التي تلعب دوراً في طرد السموم وتثبيط نمو الخلايا السرطانية. كما تدعم وظائف الكبد وتحسّن عملية الهضم. وتعد خيارًا غذائيًا ذكيًا للوقاية من أنواع مختلفة من السرطان، أبرزها القولون والثدي والرئة.

🔹 التوت

يتميّز التوت بتركيبة غنية بمضادات الأكسدة مثل "الأنثوسيانين"، بالإضافة إلى فيتامين C والألياف. هذه المكونات تعمل على محاربة الجذور الحرة وتقليل تلف الخلايا، ما يساهم في تقوية المناعة والحماية من الإصابة بالسرطان.

🔹 المكسرات

تُعد المكسرات، وخاصة اللوز والجوز، من المصادر الغنية بالدهون الصحية، والفيتامينات، والمعادن مثل السيلينيوم وفيتامين E. ويتميز الجوز بمحتواه من أوميغا-3 والبوليفينولات التي تبطئ نمو الخلايا السرطانية، بينما يساعد اللوز في الحفاظ على توازن الهرمونات داخل الجسم.

وختامًا، تشير الدراسة إلى أن اتباع نظام غذائي يضم هذه المكونات يمكن أن يُسهم في تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض المزمنة، وعلى رأسها السرطان، وهو ما يعزز أهمية التغذية الواعية كعنصر أساسي في نمط الحياة الصحي.

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