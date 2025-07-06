تحذير صحي من وجبة صباحية شائعة يعشقها الملايين

يفضل كثير من المواطنين بدء يومهم بتناول الشاي باللبن مع البسكويت، وقد يصل الأمر إلى استهلاك كوبين أو أكثر من الشاي يوميًا، دون إدراك التأثيرات الصحية المحتملة لهذه العادة.

وكشف خبراء تغذية أن تناول الشاي مع البسكويت قد يؤدي إلى رفع مستويات السكر في الدم، ويحفز مراكز الإدمان في الدماغ، مما يزيد من الرغبة في تناول السكريات. كما أن هذه العادة تساهم في زيادة الوزن وتسبب اضطرابات هضمية مثل التلبك المعوي.



"يستعرض موقع الموجز التأثيرات الصحية لتناول البسكويت مع الشاي، وما قد يسببه من أضرار على عملية الهضم ومستويات السكر في الدم.

يُعد البسكويت من الحلويات الغنية بالسعرات الحرارية، لأنه يحتوي على الدقيق المكرر والدهون الضارة.

وتحتوي قطعة بسكويت السادة على نحو 40 سعرة حرارية، بينما يمكن أن تصل الأنواع المحشوة بالكريمة أو الشوكولاتة من 100 إلى 150 سعرة حرارية لكل قطعة.

وأوضح خبراء تغذية عن مخاطر صحية خفية وراء عادة يومية يحبها الملايين، تتمثل في تناول البسكويت مع الشاي، محذرين من تأثيرها السلبي على الصحة العامة عند تكرارها بانتظام.

وبحسب تقرير نشره موقع "مونصف دايلي"، فإن معظم أنواع البسكويت المتداولة غنية بالسكر والدهون المشبعة والسعرات الحرارية، بينما تفتقر إلى الألياف، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، وهو ما يمثل خطورة خاصة على مرضى السكري والمصابين باضطرابات الغدة الدرقية.

وأشار الخبراء إلى أن الإكثار من تناول البسكويت مع الشاي قد يسهم في زيادة الوزن، وإحداث اضطرابات في عملية التمثيل الغذائي، إلى جانب التأثير سلباً على صحة القلب نتيجة احتواء بعض الأنواع على كميات كبيرة من الصوديوم، الذي يرفع ضغط الدم.

وعلى مستوى الجهاز الهضمي، حذرت الدراسة من أن قلة الألياف في البسكويت قد تؤدي إلى مشكلات مثل عسر الهضم، الانتفاخ، الإمساك، وفقدان الشهية، ما ينعكس سلباً على المناعة العامة للجسم.

ونصح الخبراء بالاستعاضة عن البسكويت التقليدي بخيارات صحية مثل بسكويت الشوفان أو الحبوب الكاملة منخفضة السكر، أو تناول المكسرات والفواكه المجففة كمصدر بديل للطاقة.

واختتم التقرير بالتأكيد على أهمية الاعتدال في تناول الوجبات، والحرص على اختيار مكونات الغذاء بعناية، خاصة لدى من لا يمارسون نشاطًا بدنيًا منتظمًا.

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