فوائد العرقسوس.. علاج ضغط الدم وتعزيز صحة الجسم بطرق متعددة

العرقسوس هو نبات مشهور يستخدم في العديد من الثقافات كعلاج طبيعي، ويتم استخراج العرقسوس من جذور نبات العرقسوس (Glycyrrhiza glabra)، والذي يُستخدم في تحضير مشروبات باردة ساخنة ذات طعم حلو، ويتمتع العرقسوس بمجموعة من الفوائد الصحية، ومن أبرزها تأثيره في علاج ضغط الدم، لكن له فوائد أخرى متعددة يمكن أن تعزز الصحة بشكل عام.

وفي هذا التقرير، يتناول الموجز أبرز فوائد العرقسوس.

فوائد العرقسوس

1. علاج ضغط الدم المرتفع

يُعتبر العرقسوس من الأعشاب الطبيعية التي يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على ضغط الدم، وتشير الدراسات إلى أن العرقسوس قد يساهم في تقليل مستويات الضغط المرتفع عن طريق تحفيز إنتاج هرمون الكورتيزول في الجسم، الذي يساهم في ضبط مستويات السوائل والملح، وبالتالي تقليل الضغط، ومع ذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم استشارة الطبيب قبل تناول العرقسوس بانتظام، لأن الاستهلاك المفرط قد يؤدي إلى زيادة ضغط الدم في بعض الحالات.

2. تحسين الهضم

يحتوي العرقسوس على خصائص مهدئة للأمعاء، مما يجعله فعالًا في تحسين عملية الهضم، ويساعد في تهدئة الأمعاء والتخفيف من التقلصات أو الالتهابات التي قد تصيب المعدة، كما يمكن استخدامه لعلاج مشكلات مثل حرقة المعدة أو التهاب الأمعاء.

3. تعزيز المناعة

يحتوي العرقسوس على مركبات مضادة للأكسدة التي تقوي جهاز المناعة وتساعد في مقاومة العديد من الأمراض، ويساهم العرقسوس في تحسين قدرة الجسم على محاربة الالتهابات والعدوى، كما أنه يعزز قدرة الجسم على مقاومة بعض الأمراض المزمنة.

4. دعم صحة الكبد

العرقسوس يحتوي على مركبات تساعد في حماية الكبد من التلف ،ويمكن أن يساهم العرقسوس في تقليل تأثيرات السموم على الكبد ويعزز عملية التخلص من السموم داخل الجسم.

5. تعزيز صحة البشرة

العرقسوس يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، ما يجعله مفيدًا في مكافحة حب الشباب والمشاكل الجلدية الأخرى، كما يمكن أن يساعد في تفتيح البشرة والتقليل من التصبغات والبقع الداكنة.

6. علاج التهابات الحلق والسعال

استخدم العرقسوس منذ العصور القديمة لعلاج مشاكل التنفس، حيث يمكن أن يساهم في تخفيف التهابات الحلق وعلاج السعال، بفضل خصائصه المهدئة والمضادة للبكتيريا.

اقرأ أيضا :

ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن استخدام الزيت في الطعام؟

بدون أدوية.. 20 طريقة طبيعية لعلاج الإمساك بشكل فعال وآمن