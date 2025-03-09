العرقسوس والجهاز الهضمي.. هل يسبب اضطرابات بعد الإفطار؟
يعتبر مشروب العرقسوس واحدًا من أكثر المشروبات الشائعة خلال شهر رمضان 2025 الكريم، إذ يُفضله العديد كمشروب للإفطار في هذا الشهر الفضيل، وذلك بسبب مذاقه الحلو وفوائده الصحية المتعددة، ولكن هل تسألت يومًا عن تأثير الإفطار بـ"عرق السوس" على جسمك؟.. هذا ما يتناوله الموجز، خلال السطور التالية.
مشروب العرقسوس في رمضان 2025
اضطراب مستويات البوتاسيوم
بالإضافة إلى تأثيره على ضغط الدم، فقد يتسبب العرقسوس في وجود نقص بمستويات البوتاسيوم داخل الجسم، أو ما تعرف علميًا بـ"Hypokalemia"، حيث يرجع ذلك لوجود مادة الجليسريزين، والتي تُسبب خللًا في توازن الإلكتروليتات في الجسم، ما قد ينعكس بشكل أو بآخر على ضعف في العضلات، تشنجات، واضطرابات في ضربات القلب، خاصة عند الأشخاص الذين يستهلكونه بكميات كبيرة أو لفترات طويلة أو طوال شهر رمضان 2025
زيادة مفاجئة في ضغط الدم
نشرت المجلة الصحية البريطانية “The British Medical Journal”، دراسة تناولت الآثار الصحية على الجسم نتاج شرب العرقسوس على الريق، أو بعد صيام ممتد، كما أن استهلاك العرقسوس يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، بسبب احتوائه على مركب الجليسريزين “Glycyrrhizin”، وهو مادة تزيد من احتباس الصوديوم والماء في الجسم، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.
كما أشارت الدراسة إلى أن تناول 50 غرام يومي من مشروب عرق السوس لمدة أسبوعين، قد يتسبب في ارتفاع الضغط بشكل ملحوظ، وهو ما قد يشكل خطرًا على مرضى ارتفاع ضغط الدم بالأخص.
تأثيرات على الجهاز الهضمي
رغم أن البعض يعتقد أن مشروب العرقسوس يساعد في تهدئة المعدة، إلا أن الإفطار عليه مباشرة قد يُسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، إلا كشفت دراسة أخرى نشرتها جريدة "Journal of Ethnopharmacology"، أن الاستهلاك الزائد لعرق السوس قد يؤدي إلى تفاقم أعراض الارتجاع المعدي المريئي، حيث يُحفز إنتاج الأحماض في المعدة، مما يسبب شعورًا بالحموضة أو الانتفاخ بعد الإفطار.
مخاطر على مرضى السكري
رغم أن العرقسوس مكون طبيعي، فإنه يحتوي على سكريات قد تؤثر على مستويات الجلوكوز في الدم، وتبعًا لذلك فقد يؤدي تناوله بكثرة في ارتفاع سكر الدم، ما قد يكون خطرًا على مرضى السكري في شهر رمضان 2025.
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