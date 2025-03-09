فيروس الحصبة يهدد الصحة العامة.. كيف تحمي نفسك من الإصابة؟

يشهد العالم في الوقت الحالي حالة من القلق المتزايد نتيجة انتشار فيروس الحصبة، خاصة مع اقتراب موسم العطلات الربيعية والصيفية، حيث تزداد احتمالات انتقال العدوى بين المسافرين.

تفشي الحصبة في تكساس

حيث رصدت موجة جديدة من انتشار فيروس الحصبة في ولاية تكساس الأمريكية، حيث أصيب ما يقرب من 160 شخصًا بالمرض، مما زاد المخاوف بشأن تفشيه عالميًا.

فيروس شديد العدوى

تعد الحصبة من أكثر الأمراض المعدية، إذ يمكن للفيروس البقاء في الهواء لمدة تصل إلى ساعتين بعد مغادرة الشخص المصاب، كما أن بعض المصابين قد لا يدركون إصابتهم، نظرًا لأن فترة حضانة المرض تتراوح بين 11 إلى 12 يومًا قبل ظهور الأعراض.

أعراض فيروس الحصبة

تشمل أعراض فيروس الحصبة التالي:

الحمى أول علامة على فيروس الحصبة

السعال والتهاب الحلق

التهاب العين

ظهور طفح جلدي

طرق انتقال فيروس الحصبة

الانتقال عبر الهواء

العدوى من خلال التلامس المباشر

مدة بقاء الفيروس نشطًا

فيروس الحصبة

مخاطر السفر والتحذيرات الصحية

حذر خبراء الصحة، ومن بينهم مارك دوركين، المدير المساعد لعلم الأوبئة في جامعة إلينوي بشيكاغو، من مخاطر السفر للأشخاص غير المطعّمين، مشيرًا إلى أن فيروس الحصبة قد يكون معديًا حتى قبل ظهور الأعراض.

فعالية اللقاح

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) يوفر حماية تصل إلى 97% عند الحصول على جرعتين، مما يمنح الأشخاص مناعة مدى الحياة ضد الفيروس.

فيروس الحصبة

نصائح للسفر في ظل انتشار فيروس الحصبة

وخلال التالي، يقدم الموجز، نصائح للسفر في ظل انتشار فيروس الحصبة.

أهمية التأكد من تلقي التطعيم قبل السفر

تجنب الاختلاط مع أشخاص غير معروفين في الأماكن المغلقة

ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمواصلات

العلاج والتعامل مع الإصابة

الوقاية من فيروس الحصبة

التطعيم بلقاح MMR وفعاليته

تجنب الأماكن المزدحمة أثناء التفشي

الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين بانتظام

تعزيز المناعة من خلال التغذية السليمة

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