إعادة تسخين الطعام في رمضان 2025.. أخطاء شائعة تهدد حياتك

في شهر رمضان 2025 المبارك، يزداد الاعتماد على إعادة تسخين الأطعمة من قبيل ربات البيوت، وذلك توفير للوقت، خاصًا مع تحضير وجبات دسمة بشكل يومي، من السحور للإفطار والعكس، إلا أن دراسة حديثة أشارت إلى بعض الأطعمة، التي يحذر تسخينها مجددًا، بسبب تغير تركيبها الكيميائي، مشكلة خطرًا على الصحة العامة.

إعادة تسخين الطعام في رمضان 2025

وخلال التالي، يقدم الموجز، بعض الأطعمة التي لا يجب ان يتم تسخينها في اليوم التالي.

الدجاج في رمضان 2025

يعتبر الدجاج من الأطعمة الأساسية التي لا تخلو منها الوجبات في شهر رمضان 2025 الكريم، كما أنها جزء لا يتجزأ من العزومات والتجمعات، فيما يتطلب الدجاج مع اختلاف طرق صنعه تسخين دقيق، لأن تسبب طرق التسخين الاعتيادية تغيرًا في تركيبة البروتينات فيه، مما إلي اضطرابات في الجهاز الهضمي، كما أشارت الدراسة المعنية أن الدجاج يجب أن يسخن حتى يصل إلى درجة حرارة داخلية لا تقل عن 74 درجة مئوية لضمان قتل البكتيريا تمامًا.

الأرز في رمضان 2025

حيث أن ترك الأرز المطبوخ في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة يؤدي إلى تكاثر بكتيريا تسمى بـ Bacillus cereus، مما تنتج هذه البكتريا سمومًا لا يتم القضاء عليها حتى عند إعادة التسخين، لذلك يفضل حفظ الأرز في رمضان في الثلاجة خلال ساعتين من الطهي وتسخينه لمرة واحدة فقط.

إعادة تسخين الطعام في رمضان 2025

البيض في رمضان

يعتبر البيض من أكثر الأطعمة المتواجدة على طاولة السحور في شهر رمضان المبارك، ومع ضيق الوقت تلجأ بعض السيدات إلى إعادة تسخين البيض، خاصة وإن كان متبقيًا من سحور ليلة سابقة، فيما كشفت الدراسة أن البيض سواء كان مسلوقًا أو مخفوقًا، فإن إعادة تسخينه يمكن أن تؤدي إلى تكوين مركبات كبريتية قد تسبب مشاكل هضمية، بالإضافة إلى أن طريقة تخزين للبيض في درجة حرارة غير مناسبة، يمكن أن تزيد من أخطار التسمم ببكتيريا الSalmonella.

البطاطس في رمضان

من الإفطار وحتى السحور، تعتبر البطاطس مكون أساسي على المائدة في شهر رمضان 2025 المبارك، إلا أن إعادة تسخين البطاطس، خاصة إذا ما تم تخزينها في درجة حرارة الغرفة، قد تؤدي إلى نمو بكتيريا تسمى بـClostridium botulinum، التي تسبب التسمم الغذائي، لذك ينصح تخزين البطاطس في الثلاجة وإعادة تسخينها عند الحاجة، أو تناولها باردة في أطباق مثل السلطات، تجنبًا للمخاطر.

إعادة تسخين الطعام في رمضان 2025

السبانخ والخضراوات الورقية

تحتوي السبانخ والخضراوات الورقية كالكرفس والخس على نسبة عالية من مادة النترات، التي تتحول إلى مركبات النتروزامين عند إعادة التسخين في رمضان 2025، وهي مادة مشبوهة لارتباطها في نشأة بعض السرطانات، كما يوصى بتناول الخضراوات إما طازجة أو مضافة للأطباق بعد الطهي مباشرة.

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