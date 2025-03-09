أضرار تناول القهوة بعد إفطار رمضان مباشرة.. اعرف التفاصيل

يحرص الكثيرون على تناول فنجان من القهوة مباشرة بعد الإفطار في رمضان، دون إدراك أن هذه العادة قد تكون ضارة للجسم، إذ يمكن أن تؤثر سلبًا على امتصاص العناصر الغذائية وتسبب اضطرابات هضمية غير مرغوبة. ويستعرض الموجز فيما يلي مخاطر تناول القهوة بعد الإفطار مباشرة للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وضمان صيام مريح.

تحذيرات خبراء التغذية

حذّرت خبيرة التغذية ساندرا مونينو من خطورة شرب القهوة بعد وجبة الإفطار مباشرة، مشيرةً إلى أن هذه العادة قد تعيق امتصاص الجسم للحديد، وهو عنصر غذائي أساسي. وفي حديثها عبر بودكاست With Ginger and Lemon، أوضحت أن المشروبات مثل القهوة تؤثر على قدرة الجسم على امتصاص المغذيات الهامة.

وفي السياق ذاته، نقل موقع Gloucestershire Live عن مونينو قولها:

"تناول القهوة بعد الإفطار مباشرة يمنع امتصاص العناصر الغذائية الموجودة في الطعام، مما قد يؤثر على استفادة الجسم من الوجبة."

المخاطر الصحية لشرب القهوة بعد الإفطار

من جهته، أشار خبير التغذية آدم بروتمان، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، إلى أن شرب القهوة فور الإفطار قد يضر بعملية الهضم ويقلل من امتصاص العناصر الغذائية، وذلك للأسباب التالية:

اضرار القهوة

التداخل مع امتصاص الحديد



تحتوي القهوة على البوليفينولات والعفص، وهي مركبات يمكن أن ترتبط بالحديد غير الهيمي (الموجود في الأطعمة النباتية)، مما يؤدي إلى تقليل امتصاصه بنسبة تصل إلى 40%، الأمر الذي قد يسبب نقص الحديد بمرور الوقت.

تأثير على الإنزيمات الهضمية



تحفّز القهوة إنتاج الأحماض في المعدة، مما قد يعيق عملية الهضم الطبيعية، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية في الجهاز الهضمي.

احتمال التسبب في اضطرابات هضمية



شرب القهوة مباشرة بعد تناول الطعام قد يؤدي إلى الانتفاخ وعسر الهضم، لا سيما إذا كانت الوجبة دسمة أو غنية بالدهون.

تأثير على مستوى السكر في الدم



يمكن أن تسبب القهوة ارتفاعًا مؤقتًا في مستويات هرمون الكورتيزول، مما قد يؤثر على استقرار سكر الدم بعد تناول الطعام، وهو أمر يجب مراعاته لدى مرضى السكري أو من يعانون من مقاومة الأنسولين.

متى يكون الوقت المثالي لشرب القهوة في رمضان؟

لتجنب هذه الأضرار، يُنصح بالانتظار لمدة 30-60 دقيقة بعد الإفطار قبل تناول القهوة، مما يمنح الجسم فرصة لهضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية بشكل صحيح.

على الرغم من أن القهوة مشروب محبوب لدى الكثيرين، إلا أن توقيت تناولها قد يكون له تأثير كبير على الصحة، خاصة في رمضان. لذا، احرص على منح جسمك الوقت الكافي للاستفادة من وجبة الإفطار قبل احتساء قهوتك المفضلة.

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