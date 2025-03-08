فوائد البنجر الصحية.. كنز غذائي لصحة أفضل (اعرف التفاصيل)

يُعتبر البنجر من الخضراوات الغنية بالعناصر الغذائية والمركبات المفيدة، حيث يحتوي على نسبة عالية من النترات، إلى جانب مركبات تمنحه لونه المميز.

وفي هذا التقرير، ويستعرض الموجز أبرز فوائد البنجر الصحية، وفقًا لموقع "barebiology".

فوائد البنجر الصحية

ومن فوائد البنجر الصحية الآتي:

1. مصدر غني بالعناصر الغذائية

يمثل البنجر مخزونًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن الضرورية، إذ تحتوي جذوره وأوراقه على كميات كبيرة من حمض الفوليك، الذي يلعب دورًا أساسيًا في نمو الخلايا وإصلاحها، كما يعزز وظائف الجهاز العصبي والمناعة. حبة بنجر متوسطة الحجم توفر 44% من الاحتياج اليومي من حمض الفوليك.

بالإضافة إلى ذلك، يمدنا البنجر بـ 12% من الكمية اليومية الموصى بها من المنجنيز، وهو معدن مهم لصحة العظام ودعم مضادات الأكسدة في الجسم. كما يسهم في تزويد الجسم بالبوتاسيوم، المغنيسيوم، النحاس، الحديد، فيتامين C والزنك.

2. مضاد قوي للالتهابات

يتميز البنجر باحتوائه على البيتالين، وهي الصبغات التي تمنحه لونه الأحمر أو الأصفر المميز. أظهرت الدراسات أن البيتالين تمتلك خصائص قوية في تقليل الالتهابات، مما يجعلها فعالة في مكافحة الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب.

فوائد البنجر الصحية

تشير الأبحاث الأولية إلى أن عصير البنجر قد يكون أكثر فعالية من بعض الأدوية المضادة للالتهابات مثل الإيبوبروفين، والتي قد تسبب آثارًا جانبية غير مرغوبة.

3. غني بمضادات الأكسدة

تُنتج الجذور الحرة داخل الجسم نتيجة العمليات الكيميائية، وتزداد بفعل العوامل البيئية غير الصحية مثل التدخين والإجهاد. إذا تُركت دون مقاومة، يمكن أن تؤدي إلى الإجهاد التأكسدي، الذي يرتبط بالعديد من الأمراض المزمنة.

تلعب مضادات الأكسدة دورًا مهمًا في تحييد الجذور الحرة، وقد أثبتت الدراسات أن عصير البنجر يتمتع بقدرة قوية على مقاومة الأكسدة، متفوقًا على معظم عصائر الفواكه والخضروات، باستثناء عصير الرمان.

4. يدعم صحة القلب وضغط الدم

يُعد ارتفاع ضغط الدم أحد العوامل الرئيسية المسببة لأمراض القلب والسكتات الدماغية، ويؤثر على تدفق الدم إلى الدماغ. النظام الغذائي غير الصحي، قلة النشاط البدني، التدخين، وزيادة الوزن من بين الأسباب الرئيسية لهذه المشكلة.

لكن تناول عصير البنجر قد يكون حلاً فعالًا، نظرًا لاحتوائه على النترات، التي تتحول في الجسم إلى أكسيد النيتروز، مما يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، وبالتالي خفض ضغط الدم. وقد أظهرت الأبحاث أن شرب 250 مل من عصير البنجر يوميًا يسهم في تقليل ضغط الدم بشكل ملحوظ.

فوائد عصير البنجر

5. يدعم وظائف الكبد

أثبتت الدراسات أن المركبات الموجودة في البنجر تعزز قدرة الكبد على إزالة السموم من الجسم، مما يساعد في حمايته من التلف وتحسين وظائفه.

6. يعزز صحة الدماغ

مع التقدم في العمر، يتراجع تدفق الدم إلى الدماغ، ما قد يؤدي إلى ضعف الإدراك وانكماش خلايا الدماغ. إلا أن تناول البنجر بانتظام يمكن أن يساهم في دعم صحة الدماغ وتحسين الوظائف الإدراكية، بفضل تأثيره على تدفق الدم وتعزيز الأوكسجين في الخلايا العصبية.

في الختام، يُعد البنجر خيارًا غذائيًا مثاليًا لدعم الصحة العامة، بدءًا من تعزيز المناعة، وتقليل الالتهابات، وصولًا إلى تحسين صحة القلب والدماغ.

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