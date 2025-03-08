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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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صحة وجمال

نصائح لتجنب العطش في رمضان 2025.. اعرفها بالتفصيل

نصائح لتجنب العطش
نصائح لتجنب العطش في رمضان 2025

نصائح لتجنب العطش في رمضان 2025.. يواجه الصائمون خلال شهر رمضان مشكلة العطش، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة عدد ساعات الصيام.

ولتجنب الشعور بالعطش والحفاظ على الترطيب طوال اليوم، ينصح الخبراء باتباع بعض العادات الغذائية والصحية التي تساعد في تقليل فقدان السوائل من الجسم ولهذا يرغب الكثيرون في البحث عبر جوجل لمعرفة الكثير عن نصائح لتجنب العطش في رمضان 2025.

نصائح لتجنب العطش في رمضان 2025

الموجز يرصد لكم عبر السطور التالية نصائح لتجنب العطش في رمضان 2025، والتي تتلخص في الآتي:

يعتبر من أهم وأبرز نصائح لتجنب العطش في رمضان 2025، هو أنه يُفضل شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور، بمعدل لا يقل عن 8 أكواب يوميًا، مع تجنب شرب كميات كبيرة دفعة واحدة حتى لا يتم التخلص منها سريعًا عن طريق البول.

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ويُوصى بتناول الفواكه والخضروات الغنية بالمياه باعتبارها من أهم نصائح لتجنب العطش في رمضان 2025، مثل البطيخ، والخيار، والخس، والبرتقال، حيث تساعد هذه الأطعمة في ترطيب الجسم لفترات طويلة.

ويجب تقليل تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي، لأنها تزيد من فقدان السوائل، مما يؤدي إلى الجفاف والشعور بالعطش أثناء الصيام.

تزيد الأطعمة المالحة والمخللات من الشعور بالعطش بسبب احتوائها على نسبة عالية من الصوديوم، لذلك يُفضل استبدالها بأطعمة غنية بالألياف والبروتينات الصحية.

تناول وجبة سحور متوازنة

ومن أهم نصائح لتجنب العطش في رمضان 2025، تناول وجبة سحور متوازنة نظرًا لأنها بأن تحتوي وجبة السحور على مصادر طاقة بطيئة الامتصاص، مثل الشوفان، والزبادي، والبيض، والموز، مما يساعد في الحفاظ على الشعور بالشبع والترطيب خلال النهار.

وأيضًا البقاء لفترات طويلة تحت أشعة الشمس يزيد من فقدان الجسم للماء، لذا من الأفضل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارقة، وارتداء ملابس قطنية خفيفة للحفاظ على برودة الجسم.

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