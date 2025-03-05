نصائح لتجنب العطش في رمضان 2025 وتجنب الجفاف خلال ساعات الصيام

يعاني العديد من الصائمين في شهر رمضان 2025 الكريم، من الجفاف والشعور بالعطش، خاصة مع صيام ساعات طويلة، لذلك يجب على كل صائم اتباع بعض الإرشادات التي تساهم في ترطيب الجسم وتعمل على المساعدة بعدم الشعور بالعطش خلال نهار رمضان.

نصائح لتجنب العطش في رمضان 2025

حيث يقم الموجز، خلال السطور التالية، بعض نصائح لتجنب العطش في رمضان 2025.

نصائح لتجنب العطش في رمضان

السحور الصحي لتجنب العطش

اختيار وجبة سحور متوازنة: يُفضل أن تحتوي على البروتينات مثل البيض، والزبادي، والنشويات المعقدة مثل الشوفان، لأنها تمنح الجسم طاقة مستدامة وتساعد في تقليل العطش.

تناول اللبن والزبادي: يساعدان في ترطيب الجسم وتعزيز صحة الجهاز الهضمي خلال الصيام.

شرب الماء في السحور: يجب الحرص على شرب كمية كافية من الماء قبل الإمساك، مع تجنب شرب كميات كبيرة دفعة واحدة حتى لا يتم التخلص منها سريعًا عن طريق التبول.

مشروبات تساعد على الترطيب ومنع العطش

ماء جوز الهند: من أفضل المشروبات المرطبة، حيث يحتوي على معادن تعوض السوائل المفقودة أثناء الصيام.

الكركديه البارد: يساعد في ضبط ضغط الدم ويحافظ على الترطيب.

التمر الهندي: يخفف العطش وينشط الجهاز الهضمي.

العصائر الطبيعية غير المحلاة: مثل عصير البرتقال والجوافة والبطيخ، حيث تمنح الجسم ترطيبًا إضافيًا دون التسبب في ارتفاع السكر المفاجئ.

العطش في رمضان 2025

الترطيب العميق للجسم

شرب كميات كافية من الماء: يجب شرب ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء بين الإفطار والسحور، وتوزيعها بشكل متوازن لتجنب الشعور بالجفاف.

تناول المشروبات الطبيعية: العصائر الطبيعية مثل عصير البطيخ، الخيار، والليمون بالنعناع تساعد في ترطيب الجسم بشكل جيد.

تجنب المشروبات المدرة للبول: مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية، لأنها تزيد من فقدان الماء وتسبب الجفاف.

جدول مثالي لتوزيع شرب الماء خلال الفترة بين الإفطار والسحور

عند الإفطار: كوبان من الماء.

بعد صلاة المغرب: كوب من العصير الطبيعي.

بعد تناول وجبة الإفطار: كوب من الماء أو اللبن.

بين العشاء والتراويح: كوب إلى كوبين من الماء.

قبل النوم: كوب من الماء أو مشروب مرطب مثل الزبادي أو الحليب

عند السحور: كوبان من الماء على الأقل.

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