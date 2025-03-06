شرب الماء في السحور.. هل يروي عطشك أم يزيد جفافك؟ اكتشف الحقيقة

يعتقد الكثيرون أن شرب الماء في السحور بكميات كبيرة، يساعد على تقليل العطش أثناء الصيام، بل إن البعض يتصور أن الجسم يقوم بتخزين المياه ليستخدمها لاحقًا خلال ساعات النهار. لكن هل هذه العادة صحية؟ وما تأثيرها الحقيقي على الجسم؟ في هذا التقرير، يستعرض الموجز أضرار الإفراط في شرب الماء بعد السحور، وكيف يمكن ترطيب الجسم بشكل صحي خلال الشهر الكريم.

شرب الماء في السحور

لماذا شرب الماء في السحور بكثرة ليس فكرة جيدة؟



وفقًا للدكتور بهاء الدين ناجي، استشاري التغذية العلاجية، فإن الماء يُعد من أقوى مدرات البول، أي أن الجسم لا يحتفظ به لفترات طويلة، بل يتم التخلص منه سريعًا عن طريق الكلى.

وكلما زادت كمية الماء التي يتم تناولها دفعة واحدة، زاد معدل التخلص منه، وأحيانًا يتم فقدان المياه المخزنة في الجسم أيضًا، ما قد يؤدي إلى جفاف الجسم بشكل أسرع خلال النهار.

أضرار شرب الماء في السحور بكميات كبيرة



تنشيط الكلى بشكل مفرط ما يؤدي إلى فقدان الماء بسرعة وعدم تخزينه كما يعتقد البعض.

الأرق واضطرابات النوم بسبب الحاجة المتكررة لدخول الحمام أثناء الليل.

تباطؤ عملية الأيض مما قد يؤثر على معدل حرق السعرات الحرارية.

الشعور بالإرهاق والتعب خلال النهار نتيجة فقدان الجسم للماء بدلاً من الاحتفاظ به.



أفضل أوقات شرب الماء خلال رمضان



للحفاظ على الترطيب دون التأثير سلبًا على النوم أو وظائف الجسم، يُنصح باتباع الجدول التالي:

من وقت الإفطار حتى منتصف الليل (12 صباحًا): يمكن شرب الماء على فترات متقطعة بمعدل كوب كل ساعة.

بعد الساعة 12 منتصف الليل: يفضل تقليل شرب الماء في السحور، لتجنب تنشيط الكلى بشكل زائد، مما قد يؤدي إلى الأرق وفقدان الماء المخزن.

بعد السحور: من الأفضل الاكتفاء بكوب واحد فقط من الماء لتجنب الأعراض السلبية التي ذكرناها.



كيف يمكن للجسم تخزين الماء بشكل صحي؟



بدلًا من شرب الماء في السحور بكميات كبيرة دفعة واحدة، يمكن الاعتماد على الأطعمة الغنية بالماء، والتي تساعد الجسم على الاحتفاظ بالترطيب لفترات أطول، ومنها الخيار والخس، ويحتويان على نسبة عالية من الماء ويساعدان في منع العطش، والبطيخ والكنتالوب، من الفواكه الغنية بالمياه والتي تمد الجسم بالترطيب الطبيعي، والفراولة مليئة بالماء وتعتبر خيارًا رائعًا لترطيب الجسم.





شرب الماء في السحور

المخللات ودورها في تخزين الماء بالجسم



قد يبدو الأمر غريبًا، لكن تناول كميات معتدلة من المخللات أو الأطعمة المالحة خلال وجبة الإفطار يمكن أن يساعد الجسم على الاحتفاظ بالماء، حيث تعمل الأملاح على حبس الماء داخل الخلايا لفترة أطول، ولكن يُفضل تجنب تناول المخللات بعد السحور لأنها قد تؤدي إلى الشعور بالعطش أثناء الصيام وهو ما يدفع البعض إلى شرب الماء في السحور بكثرة.

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