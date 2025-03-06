تغلب على حرقة المعدة في رمضان.. أطعمة موصى بها وأخرى يجب تجنبها

حرقة المعدة.. يعاني العديد من الصائمين خلال شهر رمضان من حرقة المعدة، التي تسبب شعورًا بالحرقان أو الألم في الجزء العلوي من المعدة، وقد تمتد إلى الحلق والفم، وتحدث هذه المشكلة غالبًا نتيجة ارتجاع الأحماض المعدية إلى المريء بسبب العادات الغذائية الخاطئة.

لحسن الحظ، يمكن التخفيف من هذه المشكلة بتناول أطعمة مهدئة للمعدة واتباع بعض النصائح الغذائية التي تساعد في تقليل الأعراض ومنع حدوثها.

في هذا التقرير، يستعرض الموجز أفضل الأطعمة التي تخفف حرقة المعدة وأهم العادات التي يجب الالتزام بها خلال رمضان.

حرقة المعدة



1. الموز: درع طبيعي ضد الحموضة



يعتبر الموز خيارًا مثاليًا لمن يعانون من حرقة المعدة، حيث يحتوي على مستويات عالية من البوتاسيوم، الذي يعمل على معادلة أحماض المعدة، كما أن قوامه اللين يسهل هضمه دون التسبب في أي تهيج للمعدة.

كيفية تناوله؟

تناول حبة موز بعد وجبة الإفطار أو السحور يساعد في تقليل الشعور بالحموضة.



2. الزنجبيل: مضاد طبيعي للالتهابات



يعد الزنجبيل من أفضل المكونات الطبيعية التي تساعد في تهدئة المعدة وتحسين الهضم، وذلك بفضل خصائصه المضادة للالتهابات.

كيفية استخدامه؟

يمكن تناول شاي الزنجبيل الدافئ بعد الإفطار.

يُضاف مبشور الزنجبيل إلى الطعام لتعزيز الهضم ومنع اضطرابات المعدة.



3. الشوفان: امتصاص الأحماض الزائدة



الشوفان غني بالألياف التي تعزز عملية الهضم وتساعد في امتصاص الأحماض الزائدة في المعدة، مما يخفف الشعور بـ حرقة المعدة.

أفضل طريقة لتناوله؟

تحضير وجبة من الشوفان بالحليب قليل الدسم على السحور يساعد في منع الحموضة طوال اليوم.



4. البطاطا: طعام لطيف على المعدة



تُعتبر البطاطا، خاصة المسلوقة أو المشوية، من الأطعمة التي لا تهيج المعدة، كما أنها غنية بالألياف، مما يساعد على تحسين الهضم وتقليل الشعور بالحموضة.

كيف تُستهلك؟

تناول البطاطا المشوية أو المسلوقة بدلاً من المقلية.



5. الحليب واللبن الزبادي: تهدئة فورية للمعدة



يعمل الحليب البارد على تهدئة حرقة المعدة بشكل مؤقت، بينما يحتوي اللبن الزبادي على البروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تساعد في تحسين الهضم وتقليل الحموضة.

ما هو الخيار الأفضل؟

كوب من اللبن الزبادي قليل الدسم بعد الإفطار يُعتبر حلًا رائعًا لتهدئة المعدة.

تجنب الحليب إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز، لأنه قد يؤدي إلى الانتفاخ.

حرقة المعدة



6. الأرز الأبيض: سهل الهضم ومهدئ للمعدة



الأرز الأبيض من الأطعمة التي تساعد على امتصاص الأحماض الزائدة في المعدة، مما يجعله خيارًا مناسبًا لمن يعانون من الحموضة.

أفضل طريقة لتناوله؟

تناول الأرز الأبيض مع وجبات خفيفة مثل الدجاج المشوي أو الخضار المسلوقة لتجنب التهيج.



7. الأعشاب الطبيعية: علاج فعال لحرقة المعدة



يمكن لبعض الأعشاب مثل البابونج، الشاي الأخضر، والنعناع أن تساعد في تقليل الحموضة وتهدئة اضطرابات المعدة.

كيف تستخدمها؟

تناول كوب من شاي البابونج أو النعناع بعد الإفطار للحصول على راحة فورية.



أطعمة يجب تجنبها لتفادي حرقة المعدة



الأطعمة الدهنية والمقلية: تزيد من إفراز الأحماض المعدية وتسبب ارتجاع المريء.

المشروبات الغازية والحمضية: مثل عصير البرتقال والليمون، حيث ترفع مستوى الحموضة في المعدة.

التوابل الحارة: مثل الفلفل الحار والثوم بكميات كبيرة، لأنها تهيج جدار المعدة.

الشوكولاتة والقهوة: تحتوي على الكافيين الذي قد يزيد من ارتجاع الأحماض.

نصائح فعالة لتجنب حرقة المعدة في رمضان



تقسيم الوجبات على فترات، وتجنب الأكل قبل النوم مباشرة، وتناول الطعام قبل النوم يزيد من خطر ارتجاع الأحماض أثناء النوم، شرب الماء بكميات معتدلة؛ لتجنب حرقة المعدة في رمضان.



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