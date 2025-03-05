البانيه في رمضان 2025.. كيف يؤثر على القلب والجهاز الهضمي؟

رمضان 2025.. يعتبر البانيه من الأطعمة المحببة الرمضانية عند الكثير، ويرجع السبب إلى مذاقه اللذيذ والشهي، ولكن ماذا يحدث للجسم عند تناوله على الإفطار في رمضان 2025؟

البانيه في رمضان 2025

وفي هذا السياق، يعرض الموجز، خلال التالي، ما تأثير تناول البانيه في إفطار شهر رمضان 2025 المبارك على الجسم؟

تأثير تناول البانيه في إفطار رمضان على الجسم

قلي صدور الدجاج في الزيت يكسبها نسبة عالية من الدهون المتحولة، التي تتسبب في ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم، مما يؤثر سلبًا على صحة القلب والأوعية الدموية.

يزداد خطر الإصابة بالسمنة عند تناول البانيه المقلي، لأن الدهون التي يكتسبها الدجاج من القلي في الزيت تؤدي إلى ارتفاع سعراته الحرارية.

وترتفع السعرات الحرارية في البانيه عند تناولها بجانب الصوصات، مثل الكاتشب والمايونيز.

يجعل البانيه الإنسان أكثر عرضة للإصابة بداء السكري من النوع الثاني، خاصةً عند الإفراط فيه، لأن ارتفاع الكوليسترول والسمنة من عوامل خطر الإصابة به.

الحرارة المرتفعة التي يتعرض لها زيت القلي -المستخدم في طهي البانيه- قد تتسبب في تحويل بعض مكوناته إلى مواد مسرطنة، مثل مادة الأكريلاميد.

تتأثر الصحة النفسية سلبًا عند تناول البانيه، لأن يمنع الأمعاء من إنتاج السيروتونين، وهو الهرمون المسئول عن الشعور بالسعادة، عن طريق دعم نمو بكتيريا ضارة بها.

أظهرت دراسة منشورة في المجلة الطبية BMJ أن تناول الدجاج المقلي مرة واحدة على الأقل يوميًا يزيد من خطر الوفاة لدى النساء بنسبة 13%، مقارنة بالسيدات اللاتي يتبعن نظامًا غذائيًا خاليًا من المقليات.

البانيه في رمضان 2025

نصائح صحية عند تناول البانيه في رمضان 2025:

يمكن تحضير البانيه بطريقة صحية، مثل الشوي أو القلي في القلاية الهوائية لتقليل نسبة الدهون المشبعة وذلك بدلًا من القلي العميق

يفضل استخدام صدور الدجاج لأنها تحتوي على دهون أقل مقارنة بالأفخاذ.

لتجنب ارتفاع السعرات الحرارية وزيادة خطر السمنة، لا يجب الإفراط في تناول البانيه المقلي.

لتسهيل الهضم وتقليل التأثير السلبي للدهون على الجسم ينصح بتناول البانيه مع طبق من السلطة الغنية بالألياف.

بدلًا من الكاتشب والمايونيز، يمكن استخدام الزبادي أو الطحينة كبديل صحي غني بالبروتين.

يفضل استخدام صدور الدجاج لأنها تحتوي على دهون أقل مقارنة بالأفخاذ.

اقرأ أيضًا

تناول هذه الأطعمة في إفطار رمضان وستشعر بالنشاط طوال اليوم

الصداع في رمضان 2025 .. طرق الوقاية وأفضل الأطعمة لتخفيفه