ممنوعات وجبة السحور.. 4 أطعمة تسبب مشكلات صحية صادمة!

وجبة السحور.. يُعتبر السحور وجبة أساسية في شهر رمضان، حيث يساعد على الحفاظ على الطاقة طوال ساعات الصيام، إلا أنها قد تحتوي بعض الأطعمة التي تبدو صحية على مكونات ترفع مستويات الكوليسترول الضار والسكر في الدم، ما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، لذلك من المهم معرفة الأطعمة التي يجب الحد منها أو تجنبها تمامًا للحفاظ على صحة متوازنة.

في هذا التقرير، يستعرض الموجز 4 أطعمة شائعة في وجبة السحور قد تؤثر سلبًا على صحتك، مع تقديم بدائل صحية تجعل سحورك أكثر فائدة.

أطعمة يجب الحذر منها في وجبة السحور!



1. صفار البيض: مصدر غني بالكوليسترول



يُعتبر البيض غذاءً مغذيًا، لكن صفار البيض يحتوي على كميات عالية من الكوليسترول، حيث تحتوي البيضة الواحدة على حوالي 186 ملليجرامًا منه، أي أكثر من نصف الحد الموصى به يوميًا.

وجبة السحور

لماذا هو ضار؟

الإفراط في تناوله يرفع مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم.

قد يشكل خطرًا على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل قلبية أو تاريخ عائلي لارتفاع الكوليسترول.



البديل الصحي

استبدل البيض الكامل ببياض البيض فقط، فهو غني بالبروتين وخالٍ من الكوليسترول.



2. الجبن كامل الدسم: دهون مشبعة وسكريات خفية



يُعد الجبن من الأطعمة الأساسية على مائدة وجبة السحور، لكنه قد يكون مُضرًا عند تناوله بكثرة. يحتوي الجبن كامل الدسم على دهون مشبعة تُسبب ارتفاع الكوليسترول، إلى جانب اللاكتوز الذي يتحول إلى جلوكوز في الجسم، مما قد يرفع مستويات السكر في الدم.

لماذا هو ضار؟

الدهون المشبعة فيه تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

قد يؤدي إلى ارتفاع سكر الدم، خاصة لدى مرضى السكري.



البديل الصحي:

اختر الأجبان قليلة الدسم مثل جبن القريش أو جبن الموزاريلا اللايت.

3. الوجبات السريعة: مزيج من الدهون الضارة والسكريات

تعتمد بعض الأسر على الفطائر الجاهزة، البطاطس المقلية، والوجبات السريعة في السحور، لكنها من أسوأ الخيارات الصحية.

لماذا هي ضارة؟

تحتوي على دهون متحولة ترفع مستوى الكوليسترول الضار وتزيد خطر تصلب الشرايين.

تحتوي على السكريات المضافة التي تُسبب تقلبات حادة في مستويات سكر الدم، مما يؤدي إلى الشعور بالخمول والجوع بسرعة.



البديل الصحي:

استبدلها بخيارات منزلية صحية مثل خبز الحبوب الكاملة مع الحمص أو اللبنة قليلة الدسم.



4. الأطعمة المقلية: ارتفاع مفاجئ للكوليسترول والسكر



يُعد تناول الأطعمة المقلية مثل الفلافل والسمبوسة خيارًا مغريًا في وجبة السحور، لكنه قد يكون مُضرًا جدًا بسبب احتوائه على كميات كبيرة من الزيوت المهدرجة والدهون غير الصحية.

لماذا هي ضارة؟

تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات الكوليسترول بسبب امتصاصها لكميات كبيرة من الزيوت.

تسبب اضطرابات في مستوى السكر في الدم بعد ساعات قليلة من تناولها.

وجبة السحور



البديل الصحي:

استخدم طرق طهي أكثر صحية مثل الشواء أو الخَبز في الفرن بدلاً من القلي.

اختر الزيوت الصحية مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند بدلاً من الزيوت المهدرجة.



كيف تجعل وجبة السحور أكثر صحة؟



استبدل صفار البيض ببياض البيض للحصول على بروتين صحي بدون كوليسترول ضمن وجبة السحور.

اختر الأجبان قليلة الدسم لتقليل الدهون المشبعة والسعرات الحرارية.

تجنب الوجبات السريعة وركز على الأطعمة الطازجة والغنية بالألياف.

استخدم طرق طهي صحية مثل الشوي أو الطهي بالبخار بدلًا من القلي.

تناول دهون صحية مثل زيت الزيتون والمكسرات غير المملحة لدعم صحة القلب.

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