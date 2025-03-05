تناول هذه الأطعمة في السحور ولن تشعر بالجوع حتى الإفطار

يُعد السحور وجبة أساسية في شهر رمضان، حيث يساعد على إمداد الجسم بالطاقة وتخفيف الشعور بالجوع والعطش خلال ساعات الصيام الطويلة، وأكدت الدكتورة مها سيد، أخصائية التغذية العلاجية، أن اختيار الأطعمة المناسبة في وجبة السحور يلعب دورًا كبيرًا في الشعور بالشبع لفترات أطول، بينما هناك بعض الأطعمة التي يُفضل تجنبها لتفادي الشعور بالجوع والعطش سريعًا.

في هذا التقرير، يستعرض الموجز أفضل الأطعمة التي تمنحك الشبع خلال الصيام، إلى جانب المشروبات التي تعزز الامتلاء، والأطعمة التي يجب تجنبها في السحور.

البروتينات.. مفتاح الشبع الطويل



تُعتبر البروتينات من أكثر العناصر الغذائية التي تساعد في تقليل الشعور بالجوع، حيث تحتاج وقتًا أطول للهضم وتساعد على استقرار مستويات السكر في الدم، من أهم مصادر البروتين المناسبة للسحور:

البيض: يُعد من أكثر الأطعمة المشبعة في وجبة السحور، حيث يحتوي على بروتينات ودهون صحية. يمكن تناوله مسلوقًا، مقليًا بزيت الزيتون، أو كعجة بالخضروات لزيادة قيمته الغذائية.

الزبادي واللبن الرائب: غنيان بالبروتين والبروبيوتيك، مما يساعد في تحسين عملية الهضم وتقليل الشعور بالعطش، يُفضل اختيار الزبادي كامل الدسم لزيادة الشعور بالشبع.

الجبن القريش: خيار رائع لأنه منخفض الدهون، غني بالبروتين والكالسيوم، ويعزز صحة الجهاز الهضمي.

وجبة السحور

الكربوهيدرات المعقدة.. طاقة تدوم لساعات



تُعتبر الكربوهيدرات مصدرًا رئيسيًا للطاقة، لكن من الضروري اختيار الكربوهيدرات المعقدة التي تُهضم ببطء، مما يُساعد على الشعور بالشبع لفترات أطول، من أفضل خيارات الكربوهيدرات المعقدة للسحور:

الشوفان: غني بالألياف القابلة للذوبان، مما يُبطئ عملية الهضم. يمكن تناوله مع الحليب والمكسرات أو الفواكه المجففة لإضافة المزيد من العناصر الغذائية.

الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة: مثل خبز القمح الكامل أو خبز الشوفان، حيث يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تُساعد في تقليل الجوع وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

الأرز البني والبطاطا الحلوة: يحتويان على الألياف والكربوهيدرات المعقدة، مما يجعلهما مصدرًا جيدًا للطاقة المستدامة خلال الصيام.

الدهون الصحية.. الشعور بالامتلاء دون إرهاق



الدهون الصحية تُساهم في إبطاء عملية الهضم مما يساعد على الشعور بالشبع لفترات أطول، تشمل أفضل مصادر الدهون الصحية:

المكسرات والبذور: مثل اللوز، الجوز، بذور الشيا، وبذور الكتان، حيث توفر دهونًا صحية، بروتين، وألياف تساعد على تقليل الجوع.

الأفوكادو: غني بالدهون غير المشبعة التي تعزز الشعور بالشبع وتحافظ على صحة القلب.

زيت الزيتون وزيت جوز الهند: يمكن إضافتهما إلى الطعام بكميات معتدلة لزيادة الإحساس بالشبع.

الخضروات والفواكه.. الألياف والترطيب معًا



الخضروات والفواكه الغنية بالألياف والماء تُساعد على الحفاظ على الترطيب وتقليل الشعور بالجوع، ومن أفضل الخيارات:

الخضروات الورقية: مثل الخس، السبانخ، الجرجير، حيث تحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف، مما يساعد في إبقاء المعدة ممتلئة.

الخيار والطماطم: يحتويان على نسبة عالية من الماء، مما يُساهم في تقليل الشعور بالعطش أثناء النهار.

الموز: مصدر غني بالبوتاسيوم والكربوهيدرات المعقدة، مما يُساعد في تقليل الجوع وتحسين مستويات الطاقة.

التفاح: يحتوي على ألياف تُبطئ عملية الهضم، مما يجعله خيارًا رائعًا للسحور.

السحور

مشروبات تعزز الشعور بالشبع أثناء الصيام



إلى جانب الأطعمة، تلعب المشروبات دورًا هامًا في الحفاظ على الشعور بالشبع وتقليل العطش خلال الصيام، ومن أفضل الخيارات:

الماء: شرب كمية كافية من الماء في السحور يُقلل الشعور بالعطش ويحافظ على ترطيب الجسم طوال اليوم.

الحليب: يحتوي على البروتينات والدهون الصحية التي تُساهم في الشعور بالشبع لفترة أطول.

مشروب الشوفان بالحليب: مزيج غني بالألياف والبروتين، مما يجعله خيارًا ممتازًا للسحور.

مغلي بذور الكتان أو الشيا: يشكّل مادة هلامية في المعدة، مما يُبطئ عملية الهضم ويُقلل الشعور بالجوع.

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