البيض في السحور.. سر الطاقة والتركيز في نهار رمضان فوائده ستدهشك

البيض في السحور.. مع حلول شهر رمضان، يبحث الكثيرون عن وجبات تمنحهم الطاقة والشعور بالشبع لساعات طويلة أثناء الصيام. ويأتي البيض في مقدمة الخيارات الصحية التي يمكن إضافتها إلى وجبة السحور، نظرًا لغناه بالبروتينات والعناصر الغذائية الأساسية التي تدعم صحة الجسم وتمنحه الحيوية خلال النهار.

في هذا التقرير، يستعرض الموجز فوائد البيض في السحور، وأفضل الطرق لتناوله، بالإضافة إلى الكمية المثالية التي يمكن استهلاكها يوميًا.

البيض في السحور

1. يقلل الشعور بالتعب أثناء الصيام

الصيام لساعات طويلة قد يؤدي إلى الإرهاق والتعب، ولكن البيض في السحور يُعد مصدرًا غنيًا بالبروتين، حيث تحتوي كل بيضة على حوالي 7 جرامات من البروتين، ما يساعد على تزويد الجسم بالطاقة وإبطاء عملية الهضم، ما يُساهم في تقليل الشعور بالتعب خلال النهار.

2. يحدّ من العصبية والتوتر

إذا كنت تعاني من التوتر أو العصبية أثناء الصيام، فقد يكون البيض الحل الأمثل، فهو يحتوي على مادة الكولين، التي تلعب دورًا مهمًا في تحسين المزاج وتقليل التوتر، مما يساعدك على الحفاظ على هدوئك خلال ساعات الصيام.

3. يعزز التركيز والقدرات العقلية

البيض ليس مجرد مصدر للطاقة، بل هو غذاء رائع للدماغ أيضًا، مادة الكولين الموجودة فيه تعمل على تحسين الوظائف الإدراكية وتعزيز التركيز والذاكرة، ما يجعله خيارًا ممتازًا للطلاب والأشخاص الذين يحتاجون إلى مستويات عالية من التركيز أثناء الصيام.

4. يمنحك الشعور بالشبع لفترات طويلة

واحدة من أكبر تحديات الصيام هي الشعور بالجوع قبل موعد الإفطار، ولكن البيض في السحور يُساعد على إبقاء المعدة ممتلئة لساعات طويلة بفضل احتوائه على البروتين عالي الجودة، الذي يُبطئ عملية الهضم ويساعد على تقليل الشهية، ما يجعله مثاليًا لمن يرغب في صيام مريح دون الشعور بالجوع.

كيف يمكن تناول البيض في السحور؟

للاستفادة القصوى من فوائده، يُفضل تناول البيض في السحور مسلوقًا بدلًا من قليه، حيث يحافظ على قيمته الغذائية دون إضافة دهون زائدة.

يمكن تناول اليبض في السحور إلى جانب الخبز الأسمر، أو السلطة، أو الجبن القريش للحصول على وجبة سحور متكاملة.

البيض في السحور

الكمية المثالية لتناول البيض يوميًا

كبار السن: يُنصح بتناول بيضة واحدة يوميًا للحفاظ على صحة القلب وتقليل نسبة الكوليسترول.

المراهقون والشباب: يمكنهم تناول بيضتين يوميًا لدعم النمو وبناء العضلات.

مع ذلك، يُفضل عدم تناول البيض في السحور يوميًا بشكل متكرر، بل تنويع وجبة السحور بين مصادر غذائية مختلفة لضمان نظام غذائي متوازن.

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