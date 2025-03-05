هل المقليات على السحور تستحق هذه المخاطرة؟ الإجابة قد تفاجئك

المقليات على السحور الذي يعد وجبة أساسية خلال شهر رمضان، حيث يساعد الجسم على تحمل ساعات الصيام الطويلة، ولكن عند اختيار أطعمة غير مناسبة، مثل المقليات، قد تنعكس الآثار سلبًا على الصحة، وعلى الرغم من طعمها الشهي، تحمل الأطعمة المقلية العديد من المخاطر الصحية، خاصة عندما يتم تناولها قبل بدء الصيام مباشرة.

في هذا التقرير، يستعرض الموجز أبرز الأضرار التي قد تسببها المقليات عند تناولها في وجبة السحور، ولماذا يُفضل استبدالها بخيارات غذائية صحية.

المقليات على السحور

عسر الهضم وزيادة الحموضة



تعتمد المقليات على السحور على كميات كبيرة من الدهون، مما يجعلها صعبة الهضم، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل.

ومع بداية الصيام، قد يواجه الجسم مشكلات مثل عسر الهضم والانتفاخ بسبب بقاء الطعام لفترة أطول في المعدة، وزيادة الحموضة نتيجة تحفيز المعدة لإفراز المزيد من الأحماض، وحرقة المعدة وارتجاع المريء، مما قد يسبب انزعاجًا أثناء الصيام.



تأثير سلبي على جودة النوم



تناول المقليات على السحور قد يؤدي إلى اضطرابات النوم، حيث تسبب الثقل وعدم الراحة في المعدة، ما يجعل النوم المتواصل أمرًا صعبًا. كما أن ارتفاع نسبة الدهون يمكن أن يؤدي إلى حرقة المعدة أثناء الاستلقاء، مما يزيد من الأرق ويؤثر سلبًا على جودة النوم.

إذا كنت ترغب في الاستيقاظ لصلاة الفجر بكامل نشاطك، فمن الأفضل تجنب الأطعمة الدهنية والمقليات على السحور.

زيادة الوزن بسبب السعرات الحرارية المرتفعة



المقليات على السحور وما تتضمنه من سعرات حرارية عالية، وعند تناولها ليلًا، يكون الجسم أقل قدرة على حرق هذه السعرات بسبب قلة النشاط البدني أثناء النوم، هذا يؤدي إلى تراكم الدهون وزيادة الوزن، خاصة في منطقة البطن، اضطراب عمليات التمثيل الغذائي بسبب الدهون المشبعة، والشعور بالخمول في اليوم التالي نتيجة سوء الهضم واستهلاك الطاقة في معالجة الدهون.





المقليات على السحور

ارتفاع الكوليسترول ومخاطر أمراض القلب



المقليات على السحور ليست مجرد مشكلة متعلقة بالوزن والهضم، بل قد تكون خطرًا على صحة القلب أيضًا!

تحتوي على دهون مشبعة ومتحولة تزيد من مستويات الكوليسترول الضار (LDL).

تسبب انسداد الشرايين وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

ترفع ضغط الدم، خاصة عند استخدامها بزيوت غير صحية أو معاد استخدامها عدة مرات.



بدائل صحية لوجبة سحور مثالية



بدلًا من المقليات على السحور التي تسبب مشاكل صحية، يمكن اختيار أطعمة تساعد على الترطيب وتعزيز الطاقة خلال ساعات الصيام الطويلة، مثل الخضروات الطازجة، البروتينات الصحية، والحبوب الكاملة، الفواكه الغنية بالماء.



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