ارتجاع المريء في رمضان 2025.. أسباب تفاقمه وكيفية تجنبه

تصبح أعراض ارتجاع المريء عند البعض من المسلمين في شهر رمضان 2025 المبارك أكثر سوءًا، ويرجع السبب إلى العادات الغذائية الخاطئة التي يتم ارتكابها عند تناول وجبتي الإفطار والسحور.

ارتجاع المريء في رمضان

وخلال التالي، يقدم الموجز، بعض النصائح للسيطرة ارتجاع المريء في شهر رمضان 2025 الكريم.

نصائح للسيطرة على ارتجاع المريء في رمضان 2025

تناول الطعام ببطء

يجب تناول وجبتي الإفطار والسحور في رمضان 2025 ببطء، لأن تناول الطعام بسرعة دون مضغه جيدًا يشكل ضغطًا كبيرًا على الجهاز الهضمي ويحفز حمض المعدة على الارتداد إلى المريء.

تجنب بعض الأطعمة

هناك أطعمة يُنصح بالابتعاد عنها في رمضان 2025، لأنها تتسبب في تفاقم أعراض ارتجاع المريء، أبرزها:" الأطعمة الدسمة، الأطعمة الحارة، البصل، الثوم، الطماطم، الشوكولاتة"

تناول الأطعمة الغنية بالألياف

من الضروري أن تحتوي وجبتا الإفطار والسحور في رمضان 2025 على الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية، مثل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، لأنها تساهم في تقليل أعراض ارتجاع المريء.

ارتجاع المريء في رمضان

الابتعاد عن المشروبات الغازية

تناول المشروبات الغازية أثناء الطعام أو بعده في رمضان 2025 يحفز عملية التجشؤ، مما يؤدي إلى ارتداد حمض المعدة إلى المريء، ومن ثم تحدث الحموضة، وإذا كنت ترغب في النوم، عليك الانتظام بعد تناول الطعام لمدة لا تقل عن ساعتين، مع وضع وسادة أسفل الرأس.

عدم ممارسة الرياضة بعد الأكل

قد تبدو الرياضة بعد الأكل عادة صحية، ولكن المفاجأة أن ممارسة التمارين عالية الكثافة عقب تناول الطعام، خاصة الرياضات التي تعتمد على الانحناء، تؤدي إلى ارتداء حمض المعدة إلى المريء.

الإقلاع عن التدخين

يقبل الكثير من المدخنين على تدخين السجائر بشراهة في الفترة ما بين وجبتي الإفطار والسحور، وهي من العادات الخاطئة التي تتسبب في تفاقم أعراض ارتجاع المريء.

ارتجاع المريء في رمضان

تناول الأدوية

يتعين على مريض ارتجاع المريء استشارة الطبيب المعالج، لتعديل مواعيد الأدوية بما يتناسب مع شهر رمضان، مع ضرورة الالتزام بالجرعة الآمنة منها.

التقليل من الكافيين

لا بد من الابتعاد عن الكافيين أو التقليل من تناوله قدر الإمكان، لأن أعراض ارتجاع المريء تصبح أكثر حدة عند استهلاك مصادره الطبيعية باستمرار أو بشكل مفرط، مثل القهوة والشاي.

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