سحورك سر صيامك.. مشروب يمنع العطش ويزيد النشاط في نهار رمضان

مشروب يمنع العطش.. يعد السحور من الوجبات الأساسية خلال شهر رمضان، إذ يمد الجسم بالعناصر الغذائية التي تساعده على تحمل ساعات الصيام الطويلة دون الشعور بالتعب أو العطش، غير أن بعض العادات الغذائية الخاطئة قد تزيد الإحساس بالعطش والجوع مبكرًا، ما يجعل الصيام أكثر صعوبة.

لذلك، من الضروري اختيار الأطعمة والمشروبات التي تمنح الترطيب والطاقة لفترة أطول، والتي يستعرضها الموجز في هذا التقرير.

مشروب مثالي لمنع العطش في رمضان



كشف الدكتور سيد حماد، استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، عن مشروب يمنع العطش ويمكن أن يكون الحل الأمثل لمواجته أثناء الصيام، وهو الكاكاو بالحليب.

وأوضح أن هذا المشروب لا يقتصر فقط على مذاقه اللذيذ، بل إنه غني بالعناصر الغذائية المفيدة التي تحافظ على ترطيب الجسم، وتقلل من الإحساس بالعطش خلال النهار.

مشروب يمنع العطش

فوائد الكاكاو في السحور



أكد دكتور سيد حماد أن الكاكاو يحتوي على مضادات الأكسدة والمعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، التي تساهم في ترطيب الجسم وتعزيز الطاقة ومن ثم فهو مشروب يمنع العطش بشكل مثالي خلال نهار رمضان.

وعند مزجه بالحليب، تزداد قيمته الغذائية، حيث يوفر الحليب الكالسيوم والبروتينات الضرورية لصحة العضلات والعظام.

ومع ذلك، شدد على ضرورة تقليل السكر المضاف للحفاظ على الفوائد الصحية للمشروب.

كمية الكاكاو المناسبة خلال السحور



ينصح استشاري التغذية بتناول كوب واحد فقط من الكاكاو بالحليب أثناء السحور، لتجنب أي آثار جانبية مثل زيادة السعرات الحرارية أو اضطرابات الهضم، مع التأكيد على أهمية تناوله باعتدال لتحقيق أقصى فائدة منه.

مشروب تمنع العطش

مشروبات وأطعمة يجب تجنبها في السحور



لتجنب العطش والجوع خلال النهار، حذر د. سيد حماد من بعض العادات الخاطئة التي يقع فيها الصائمون أثناء السحور، ومن أبرزها:

المشروبات الغازية والمحفوظة: تحتوي على نسبة عالية من السكريات والمواد الحافظة، مما يؤدي إلى فقدان السوائل سريعًا والشعور بالعطش.

المخللات والأطعمة الحارة: تسبب اضطراب توازن السوائل في الجسم وتزيد من الإحساس بالعطش خلال النهار.

الأطعمة الغنية بالسكر: تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم، مما يزيد من الجوع بعد فترة قصيرة.



أطعمة تعزز الشبع خلال الصيام



إلى جانب المشروبات المفيدة والكاكاو الذي يعتبر أقوى مشروب يمنع العطش، نصح دكتور سيد حماد بضرورة إدراج البقوليات ضمن وجبة السحور، نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف والبروتينات التي تعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة.

ومن الأمثلة الجيدة على ذلك الفول، العدس، والحمص، التي تمنح الجسم طاقة مستدامة خلال النهار.

نصائح لسحور صحي ومتكامل



لضمان صيام مريح دون الشعور بالجوع أو العطش، يوصى باتباع النصائح التالية عند تحضير السحور:

شرب الماء بكمية كافية: يُفضل تناول الماء بشكل تدريجي بين الإفطار والسحور بدلاً من شرب كميات كبيرة دفعة واحدة.

تناول أطعمة غنية بالألياف: مثل الفواكه والخضروات، التي تساعد في الاحتفاظ بالماء داخل الجسم لفترة أطول.

تجنب الكافيين: المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والشاي، تعمل كمدرات للبول وقد تسبب الجفاف أثناء الصيام.

الاعتماد على الكربوهيدرات المعقدة: مثل الشوفان والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، التي توفر طاقة تدوم لفترة أطول.

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