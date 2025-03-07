مزايا تناول العرقسوس في رمضان 2025.. منها مكافحة الالتهابات وتعزيز صحة المفاصل

مزايا تناول العرقسوس في رمضان 2025.. يُعد من المشروبات الرمضانية الأساسية التي تتصدر موائد الإفطار في العديد من الدول العربية، حيث يتميز بمذاقه الفريد وفوائده الصحية المتعددة، ورغم شهرته الكبيرة، إلا أن الكثيرين قد لا يدركون القيمة الغذائية التي يحملها هذا المشروب، خاصة لاحتوائه على مضادات الأكسدة والمركبات الطبيعية التي تدعم صحة الجسم وتعزز وظائفه الحيوية.

في هذا التقرير، يستعرض الموجز أهم الفوائد الصحية ومزايا تناول العرقسوس في رمضان 2025، وفقًا لما ذكرته الدكتورة مروة شعير، أخصائية التغذية العلاجية.

مزايا تناول العرقسوس في رمضان 2025

مزايا تناول العرقسوس في رمضان 2025

1. العرقسوس وتعزيز الطاقة

يتميز عصير العرقسوس باحتوائه على مضادات الأكسدة التي تساهم في إمداد الجسم بالطاقة اللازمة خلال ساعات الصيام.

إذ يساعد في التخفيف من الشعور بالتعب والإرهاق، ما يجعله خيارًا مثاليًا للصائمين، خاصة بعد يوم طويل من الامتناع عن الطعام والشراب.

2. العرقسوس وتقوية المناعة

يعد العرقسوس من المشروبات التي تلعب دورًا بارزًا في تعزيز الجهاز المناعي، بفضل احتوائه على مركبات تحارب الفيروسات والبكتيريا، هذه الخصائص تجعله مشروبًا فعالًا في الوقاية من الأمراض وتقليل فرص الإصابة بالعدوى.

3. العرقسوس وتحسين صحة البشرة

أحد الفوائد المدهشة لعصير العرقسوس هو قدرته على تحسين صحة البشرة، حيث يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة والبكتيريا تساعد في الحد من التهابات الجلد، وتقليل حب الشباب، ومنح البشرة مظهرًا صحيًا ونضرًا.

كما يُعرف بخصائصه التي تساعد في تفتيح البشرة وتوحيد لونها عند استخدامه موضعيًا.

4. مكافحة الالتهابات وتعزيز صحة المفاصل

يحتوي العرقسوس على مركبات طبيعية مضادة للالتهابات، والتي تلعب دورًا مهمًا في تقليل التورم والاحمرار في الجسم، كما أنه يساعد في التخفيف من التهابات المفاصل والأنسجة، ما يجعله مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من آلام المفاصل أو مشاكل التهابية أخرى.

مزايا تناول العرقسوس في رمضان 2025

5. فوائد محتملة لصحة الجهاز الهضمي



تشير بعض الأبحاث إلى أن العرق سوس قد يكون له تأثير مهدئ للجهاز الهضمي، حيث يساعد في التقليل من حموضة المعدة وتهدئة اضطرابات الهضم، مما يجعله مشروبًا مفيدًا بعد الإفطار للذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي.

تحذيرات مهمة حول استهلاك العرقسوس



رغم الفوائد العديدة التي يتمتع بها عصير العرقسوس، إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة، خاصة للأشخاص الذين يعانون من بعض المشاكل الصحية.

وقد أكدت الدكتورة مروة شعير أن هناك فئات يجب عليها تجنب العرقسوس تمامًا، وهم:

مرضى ارتفاع ضغط الدم: نظرًا لاحتوائه على مركب "الجليسيريزين"، الذي يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل في الجسم.

مرضى الكلى: قد يؤدي استهلاك العرقسوس إلى زيادة العبء على الكلى والتسبب في مشاكل صحية خطيرة.

الأشخاص الأصحاء: حتى الأشخاص الذين لا يعانون من مشاكل صحية يُنصحون بعدم تجاوز كوب واحد أسبوعيًا، لتجنب أي آثار جانبية محتملة مثل اضطرابات ضغط الدم أو احتباس السوائل.

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