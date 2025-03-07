متى يجب كسر صيام الطفل في رمضان 2025؟.. علامات لا تتجاهليها

تحرض الأمهات في شهر رمضان 2025 الكريم، على مشاركة أطفالهم بصيام عدد من أيام الشهر المبارك لكي يتعودوا على ذلك، لذا يجب الاهتمام بالتغذية الخاصة بهم.

صيام الطفل في رمضان 2025

وخلال التالي، يقدم الموجز، بعض النصائح للأمهات لكسر صيام الطفل في رمضان 2025.

متى يجب كسر صيام الطفل

كشفت وزارة الصحة، عن أهم الحالات التي يجب كسر صيام الطفل في شهر رمضان 2025 المبارك في الحالات التالية:

إذا ظهرت على الطفل أعراض النوم المتواصل لساعات طويلة أثناء النهار رمضان 2025 وهو صائم، يجب كسر صيامه.

في حالة وجود بعض العلامات التي تدل على تعرض الطفل لخطر يجب كسر صيامه في رمضان 2025 وتتمثل في شعوره بخمول واضح أو يعاني من الدوخة أو الصداع أو التعب أثناء صيامه في رمضان 2025.

يجب على الأم مراقبة الحالة الصحية للطفل أثناء صيامه في رمضان 2025.

صيام الأطفال في رمضان 2025

وقالت وزارة الصحة، لكي يكون صيام الأطفال في رمضان 2025 صحيًا وآمنًا يجب اتباع النصائح التالية:

تأخير وجبة السحور قدر الإمكان.

الاهتمام بنوعية الأكل في رمضان 2025 الذي يمده بالطاقة في السحور مثل طبق الفول مع بيضة أو كوب لبن.

ضرورة تقليل المجهود للأطفال في نهار شهر رمضان 2025.

الإفطار في رمضان 2025 على عصير مع تمر ثم تناول الطبق الرئيسي ومعه السلطة.

يمكن تناول وجبة صغيرة بين الإفطار والسحور في رمضان 2025 عبارة عن فاكهة أو طبق رز بلبن أو مهلبية

صيام الطفل في رمضان 2025

وفي السياق ذاته، كشفت الدكتورة سحر خيري مدير معهد التغذية، عن العمر المناسب لصيام الأطفال في شهر رمضان 2025 الكريم، بداية من عمر 7 سنوات يمكن أن يبدأ الصيام تدريجيًا أي لا يصوم اليوم كاملا بل أوقات محددة في اليوم، كما أن هناك معايير تحدد إمكانية صيام الطفل منها صحة الطفل وإذا كان يوجد أي أمراض أو مشكلات صحية ومن عمر 10 سنوات يمكن صيام اليوم كاملًا وإذا تعرض لتعب يمكنه الإفطار.

وحذرت مدير معهد التغذية من الإفراط في تناول الحلويات في رمضان 2025، مشيرة إلى أنه يمكن تناول الحلويات مثل الأرز بلبن والبليلة والفاكهة بعيدا عن الإفراط في تناول الحلويات، وأن وجبة الافطار يجب ان تقسم على فترات ولا يأكل الإنسان طعامه مرة واحدة، لافتة إلى أنه يجب تناول تمر عند الإفطار نظرا لأن له فوائد متعددة منها تنبيه المعدة لاستقبال الطعام وضبط نسبة السكر في الدم.

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