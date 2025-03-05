ارتفاع ضغط الدم في رمضان 2025.. كيف تحمي نفسك منه أثناء الصيام؟

يقوم العديد من الصائمين ببعض العادات الخاطئة في شهر رمضان 2025 المبارك، عند الإفطار والتي تؤثر سلبًا على الأوعية الدموية وصحة القلب لأنها تؤدى لارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع ضغط الدم في رمضان 2025

وخلال التالي، يعرض الموجز، أبرز العادات الخاطئة التي ترفع ضغط الدم في شهر رمضان 2025 الكريم.

عادات خاطئة ترفع ضغط الدم في رمضان

شرب القهوة بكثرة

ارتفاع ضغط الدم من الأضرار الناجمة عن الإفراط في تناول المشروبات المنبهة، مثل القهوة والشاي، لاحتوائها على نسبة عالية من الكافيين بين الإفطار والسحور في رمضان 2025.

الإفراط في السكريات

يجب الانتباه جيدًا للكمية المستهلكة من المشروبات والحلويات الرمضانية، حفاظًا على صحة القلب، لأن لا يقل السكر الخطورة عن الملح، لأنه يتسبب في ارتفاع ضغط الدم

قلة شرب الماء

يجب شرب كمية وفيرة من الماء في الفترة التي تفصل بين وجبتي الإفطار والسحور، لأن جفاف الجسم يؤدي إلى ضيق الأوعية الدموية، نتيجة لإرسال المخ إشارة إلى الغدة النخامية، لإطلاق مادة كيميائية تقلل كمية البول التي تفرزها الكلى، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع ضغط الدم في رمضان 2025

التدخين بشراهة

يقوم معظم المدخنين بتدخين الكثير من السجائر في الفترة ما بين الإفطار والسحور، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية، نتيجة لاستهلاك كمية كبيرة من النيكوتين.

إهمال الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

قد يكون ارتفاع ضغط الدم في رمضان ناتجًا عن نقص البوتاسيوم في الجسم، لذا يُنصح بأن تكون الأطعمة الغنية به جزءًا أساسيًا في وجبتي الإفطار والسحور في رمضان 2025، مثل الخضراوات والفواكه والبقوليات ومنتجات الألبان قليلة الدسم

الإكثار من العرقسوس

رغم القيمة الغذائية العالية للعرقسوس في رمضان 2025، يعد ارتفاع ضغط الدم من الآثار الجانبية التي تحدث للجسم عند الإفراط فيه، لذلك من الأفضل تناوله بكمية معتدلة في الشهر الكريم.

ارتفاع ضغط الدم في رمضان 2025

قلة النوم

في بعض الدراسات، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين لا يحصلون على القسط الكافي من النوم كل ليلة أكثر عرضة للمعاناة من ارتفاع ضغط الدم.

تناول المخللات

يعتاد معظم الأشخاص على تناول المخللات في وجبتي الإفطار والسحور في شهر رمضان 2025، مما يعرضهم لارتفاع ضغط الدم، نظرًا لمحتواها العالي من الأملاح، التي تتسبب في زيادة الصوديوم بالجسم.

تناول الأطعمة المعلبة

تسبب الأطعمة المعلبة التي يعتاد عليها الكثير من الصائمين تناولها في الإفطار والسحور في شهر رمضان 2025، وذلك لسهولة تحضيرها، ارتفاعًا في ضغط الدم، لاحتوائها على الأملاح والمواد الحافظة.

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