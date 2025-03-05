ارتفاع سكر الدم في رمضان 2025 .. أخطاء شائعة يجب تجنبها

ارتفاع سكر الدم في رمضان.. يرتكب العديد من المسلمين عادات خاطئة خلال شهر رمضان 2025 المبارك تؤدي إلى ارتفاع مستويات سكر الدم أثناء الصيام، مما يعرضهم لخطر الإصابة بداء السكري.

ارتفاع سكر الدم في رمضان 2025

وفي هذا السياق يقدم الموجز، خلال السطور التالية، العادات الخاطئة التي ترفع سكر الدم في شهر رمضان 2025 الكريم.

عادات خاطئة ترفع السكر في رمضان

قلة النوم

يجب الحصول على قسط كافٍ من النوم كل ليلة في رمضان 2025، لأن ارتفاع سكر الدم من الأضرار التي تسببها قلة النوم للجسم، نتيجة زيادة إنتاج هرمونات التوتر عند السهر لساعات طويلة.

تناول المشروبات الغازية

يجب الابتعاد بشكل نهائي عن المشروبات الغازية في رمضان 2025، لأنها تتسبب في ارتفاع نسبة الجلوكوز بالدم، نظرًا لمحتواها العالي من السكريات.

إهمال نظافة الأسنان

لا يعير بعض الأشخاص اهتمامًا بنظافة الأسنان في رمضان 2025، رغم أهمية تفريشها بالمعجون مرتين يوميًا واستعمال الخيط الطبي مرة في اليوم، لتجنب عدوى اللثة، التي تسبب ارتفاع سكر الدم.

ارتفاع سكر الدم في رمضان

تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة

في دراسة سابقة، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا بالأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة أكثر عرضة لارتفاع سكر الدم ومقاومة الإنسولين بالجسم في شهر رمضان 2025.

قلة الحركة

من الضروري الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية في رمضان 2025، لأن قلة الحركة من العادات الخاطئة التي تؤدي إلى ارتفاع مستويات سكر الدم، وكشفت بعض الأبحاث أن انخفاض نشاط الجسم لمدة ثلاثة أيام يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع سكر الدم لدى الأشخاص الأصحاء.

عدم إدارة الضغط العصبي

لا بد من السيطرة على الضغط العصبي الذي يتزايد في رمضان 2025، عن طريق ممارسة تمارين التأمل والاسترخاء، لأنه يحفز المخ على إنتاج هرمونات التوتر، التي تتسبب في ارتفاع سكر الدم، مثل الكورتيزول

ارتفاع سكر الدم في رمضان

التدخين بشراهة

يعتبر المدخنون من الفئات الأكثر عرضة لارتفاع سكر الدم في رمضان 2025، لأن التدخين يزيد من خطر الإصابة بداء السكري بنسبة تتراوح بين 30 و40%، بحسب المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC.

تخطي وجبة الإفطار

أظهرت إحدى الدراسات أن تخطي وجبة الإفطار في رمضان 2025 يؤدي إلى ارتفاع سكر الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني طوال اليوم، ويرجع السبب إلى انخفاض نشاط خلايا بيتا في البنكرياس، المسئولة عن إنتاج هرمون الإنسولين.

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