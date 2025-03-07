هل تؤثر حقنة الأنسولين على صحة الصيام في رمضان؟

حقنة الأنسولين أثناء الصيام.. مع حلول شهر رمضان، يحرص العديد من المرضى الذين يعانون من مرض السكري على معرفة تأثير الأدوية المختلفة على صحة صيامهم، خصوصًا فيما يتعلق حول حكم استخدام حقنة الأنسولين أثناء الصيام.

ومع تزايد التساؤلات حول ما إذا كانت حقنة الأنسولين تؤثر على صحة الصيام وتبطلها أم لا، يسلط موقع الموجز فيما يلي الضوء في هذا التقرير على حكم استخدام حقنة الأنسولين أثناء الصيام وفقًا لما ذكرته دار الإفتاء المصرية، ونستعرض آراء الخبراء في هذا المجال.

حكم استخدام حقنة الأنسولين أثناء الصيام

حكم استخدام حقنة الأنسولين أثناء الصيام

ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي سؤال حول حكم استخدام حقنة الأنسولين أثناء الصيام، حيث أوضح السائل أن الطبيب المعالج نصحه بأخذ الإبرة قبل تناول الطعام بنصف ساعة، وتساءل إن كان يجوز أخذها في نصف الساعة الأخيرة من الصوم.

وأجابت دار الافتاء المصرية أنه لا مانع شرعًا من أخذ حقن الأنسولين تحت الجلد أثناء الصيام، ويكون الصيام معها صحيحًا. وذلك لأن الأنسولين، وإن وصل إلى الجوف، إلا أنه يصل إليه من غير المنفذ المعتاد (الفم أو الأنف)، وبالتالي لا يؤثر على صحة الصوم.

حكم استخدام حقنة الأنسولين أثناء الصيام

هل حقنة الأنسولين تبطل الصيام؟

ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم استخدام حقنة الأنسولين أثناء الصيام.

وخلال برنامجه "ولا تعسروا" على قناة مصر الأولى، أكد الورداني أن أخذ أي نوع من الحقن تحت الجلد أو في الوريد، سواء كانت مغذية أو فيتامينات أو علاجية مثل الأنسولين، لا يُبطل الصيام، وأوضح أن السبب في ذلك هو أن الحقن لا تدخل الجسم من منفذ مفتوح. وأشار إلى أنه لا يعتبر الإفطار إلا إذا دخلت المادة من منفذ مفتوح، مثل الفم أو الأنف.

حكم استخدام حقنة الأنسولين أثناء الصيام

حكم استعمال بخاخة الربو أثناء الصيام

كما نشرت صفحة دار الإفتاء سؤالًا حول حكم استعمال بخاخة الربو أثناء الصيام، وجاء رد الدار بأنه يبطل الصوم باستخدام بخاخة الربو، ويجب القضاء؛ لأن البخاخة توصل الدواء السائل إلى الجوف على هيئة رذاذ عن طريق الفم، وهو منفذ مفتوح. وفي حالة عدم قدرة المريض على القضاء بسبب مرض مزمن، يجب عليه دفع فدية عن كل يوم بإطعام مسكين، وذلك بتقديم مدّ من طعام من قوت البلد، والذي يعادل 510 جرامات من القمح. ويمكن أيضًا إخراج قيمتها المالية ودفعها للمسكين وفقًا لما أقرته الفتوى.

حكم استخدام حقنة الأنسولين أثناء الصيام

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