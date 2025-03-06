ما حكم سماع الأغاني في رمضان؟.. الإفتاء تحسم الأمر

ما حكم سماع الأغاني في رمضان؟ مع بداية رمضان، يبدأ المسملمين الحريصين على حسن استقبال وصيام الشهر في الاستفسار والسؤال عن بعض الأمور والتي قد تكون لدى أغلبهم عادية عن حكمها شرعًا وهل هي حرام أم حلال، بالضبط كالسؤال الذي ورد الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، يستفسر عن حكم الاستماع إلى الأغاني في رمضان.

ما حكم سماع الأغاني في رمضان؟

ما حكم سماع الأغاني في رمضان

ما حكم سماع الأغاني في رمضان، ويستعرض الموجز في التقرير حكم الشرع في سماع الأغاني في رمضان؟ ومدى جواز ذلك من عدمه.

ما حكم سماع الأغاني في رمضان، وجاء في نص السؤال: هل الاستماع إلى الأغاني في رمضان حلال أم حرام، ورد الشيخ أحمد وسام على السؤال بـ: لكي نعرف الفرق بين الملفين، فالغناء فيحد ذاته هو عبارة عن كلام، والكلام حسنة حسن وقبيحة قبيح.

وأضاف أمين الفتوى: الاستماع إلى الغناء لن يفسد الصوم، ولكن نحن الآن في شهر رمضان، وقد قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن"، وقال ربنا في موضع آخر من القرآن الكريم: "وتزودوا فإن خير الزاد التقوى".

وتابع أمين الفتوى: ورمضان فرصة للاستزادة من العمل الصالح، فنحن لن نحرم أنفسنا من الأستماع إلى أغنية إذا كان لدينا رغبة في ذلك، ولكن لا يكون ذلك مانع من التزود البر والأعمال الصالحة وتلاوة القرآن والذكر.

وسام: يجب أن نهتم بالأعمال الصالحة

وأشار إلى أنه من المهم أن نهتم بالأعمال الصالحة، ولا نكون ملهيين بشكل كبير، يا ربت نأجل هذه الأمور التي تلهينا إلى بعد رمضان، فرمضان فرصة لا تعوض أبدًا.

وتابع/ هذه الفرصة تتمثل في أمر مهم جدًا بأنه شهر تصفد فيه الشياطين، فكل الوسائل والأجواء التي تعيني على التزود من البر والعمل الصالح متاح حاليًا، كالذكر والقرآن وغيره من الأمور الصالحة.

وأضاف وكان رسول الله إذا جاءت العشر الآواخر ترك كل متاع الدنيا وتفرغ إلى العبادة لله سبحانه وتعالى.

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