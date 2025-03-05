أدعية العشر الأواخر من رمضان 2025.. اللهم أعفو عنا

أدعية العشر الأواخر من رمضان 2025، يعتبر العشر الآواخر من رمضان هي أفضل ليالي العام كله، وأجمعها للخير، لذا يستحب فيها الإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ولنا في رسول الله أسوة حسنة فقد قيل إن رسول الله كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره.

أدعية العشر الأواخر من رمضان 2025

أدعية العشر الأواخر من رمضان 2025

أدعية العشر الأواخر من رمضان 2025، ويستعرص الموجز في التقرير التالي أدعية العشر الأواخر من رمضان 2025، وكذلك فضلهم كما ورد في السنة النبوية.

أدعية العشر الأواخر من رمضان 2025، وقد ورد في السنة في فضل العشر الآواخر ما جاء في الصحيحين عن السيدة عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كان إذا دخل العشر شد المئزر، وأحيا ليله، وأيقظ أهله). وشد المئزر كناية عن الاجتهاد في العبادة واعتزال النساء.

ما هي أفضل أدعية العشر الأواخر من رمضان 2025؟

وذكر العلماء أنه أفضل ما يدعو به المؤمن ربه في هذه الليالي هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم زوجته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، حين سألته فقالت: أرأيتَ إن وافقتُ ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعف عني.

ويستحب للمسلم أن يكثر من الدعاء بوجه عام، وأن يخصص من وقته لسؤال الله العفو والعافية، فمن عافاه ربه وعفا عنه فقد نجا.

أدعية العشر الآواخر

- اللهم اجعلني في هذا الشهر من المقبولين، ولا تجعلني من المحرومين من رحمتك.

- اللهم ارزقني في هذا الشهر الكريم رزقًا واسعًا حلالًا مباركًا فيه.

- اللهم افتح لي أبواب الخير، وبارك لي في عملي وأيامي، وحقق لي ما أتمنى.

- اللهم اجعلني من أهل البركة، وأبعد عني الفقر والضيق، ووسع عليّ من فضلك.

- اللهم اجعل صيامي مقبولًا، واغفر لي تقصيري، وتجاوز عن أخطائي.

- يا رب يسر لي أمري، وأصلح لي شأني، وبارك لي في وقتي وعبادتي.

- اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل لي في كل خطوة بركة.

- اللهم احفظ أهلي وأحبتي، وبارك في صحتهم، وارزقهم الخير حيثما كانوا.

- يا رب اجعل هذا الشهر شهر سعادة وطمأنينة لأحبتي، ولا ترني فيهم بأسًا.

- اللهم اجعل أهلي من عبادك الصالحين، ووفقهم لما تحب وترضى.

- اللهم اجعلني من المقبولين في ليلة القدر، واغفر لي ولوالدي وللمسلمين أجمعين.

- يا رب اجعل هذه الليلة بداية خير لي، واغفر لي ذنوبي، وحقق لي أمنياتي.

- اللهم لا تحرمني من فضل ليلة القدر، وارزقني فيها حسن العمل وخير الجزاء.

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