موعد السحور والإفطار في سادس أيام رمضان 2025، يحتاج الكثير من الأشخاص معرفة مواقيت كل يوم من أيام رمضان، من حيث موعد الصلوات الخمس، موعد الفطور، والسحور والإمساك وغيره.

موعد السحور والإفطار في سادس أيام رمضان 2025، ويستعرض الموجز في التقرير التالي موعد السحور والإفطار في سادس أيام رمضان 2025.

موعد السحور والإفطار في سادس أيام رمضان 2025

موعد السحور والإفطار في سادس أيام رمضان 2025

موعد السحور والإفطار في سادس أيام رمضان 2025، وبحسب إمساكية رمضان لمحافظة القاهرة والتي اعدتها الهيئة العامة للمساحة فإن إمساكية سادس أيام شهر رمضان الكريم ستكون على النحو التالي:

- اليوم:الخميس 6 مارس 2025

- التاريخ الهجري: 6 رمضان 1446

- يحين وقت الإمساك وفقًا لإمساكية محافظة القاهرة الساعة: 4:29 صباحاً

- ويحل وقت السحور للمقمين في محافظة القاهرة وفقًا للإمساكية في تمام الساعة: 2:29 صباحاً

- ويؤذن للفجر الساعة: 4:49 صباحاً

- وقت الشروق: 6:15 صباحاً

- وقت الظهر: 12:06 ظهراً

- وقت العصر: 3:27 عصراً

- وقت المغرب: 5:57 مساءً

- وقت العشاء: 7:15 مساءً

طريقة الحصول على إمساكية الشهر الكريم لمحافظتك

تختلف مواعيد السحور والإفطار ومواقيت الصلوات من محافظة لآخرى، وقد أتاحت الهيئة العامة للمساحة لكل محافظة ومدينة من مدن ومحافظات مصر إمساكية الشهر الفضيل، ويمكن للمواطنين الحصول عليها من خلال الدخول إلى موقع المساحة العامة المصرية وذلك عبر محرك جوجل، ثم الدخول إلى رابط الخدمات، ثم ترك المحافظة أو المدينة ومن ثم النقر على كلمة بحث للحصول على إمساكية المكان المراد معرفتها.

أدعية مباركة في اليوم السادس من أيام شهر رمضان

- رب أصلح لي ديني ودنياي وأعني يا كريم.

- رب لا تبتليني في ديني، ولا في مالي ولا في ولدي ولا أهلي وأحفظ ذريتي إلى يوم يبعثون.

- رب اغفر لي خطيئتي وأصلح لي أمري كله.

- رب هب لي من أمري رشدا.

- رب تقبل صيامي وقيامي واستغفاري واجعل الجنة داري ومستقري يا عظيم.

- اللهم اعتق رقابنا من النار واغفر لنا ذنوبنا يا كريم.

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