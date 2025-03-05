مكتوب| دعاء قبل الافطار في خامس يوم رمضان 2025.. "اللهم سخر لي رزقي"

دعاء قبل الافطار .. يحرص المسلمون خلال شهر رمضان المبارك على اغتنام لحظات الإفطار بالدعاء والتضرع إلى الله، إذ يعد وقت الغروب من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، كما جاء في الحديث النبوي الشريف: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم» (رواه الترمذي).

وفي خامس أيام رمضان 2025، يزداد البحث عن الأدعية المستحبة قبل الإفطار، طلبًا للرحمة والمغفرة، واغتنامًا لنفحات هذا الشهر الفضيل، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي دعاء قبل الافطار في خامس يوم رمضان 2025.

دعاء قبل الافطار في خامس يوم رمضان 2025

دعاء للصائم قبل الافطار

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: «ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ وثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ»".

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند أهل بيت دعا لهم قبل الإفطار قائلاً: «أفطرَ عندَكمُ الصَّائمونَ، وتنزَّلت عليْكمُ الملائكةُ، وأَكلَ طعامَكمُ الأبرارُ، وغشيتْكمُ الرحمةُ»" رواه أحمد.

دعاء قبل الافطار في خامس يوم رمضان 2025

الادعية المستجابة في رمضان 2025

من الأدعية المستحبة عند الإفطار ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يقول أيضًا: «اللهم إني أسالك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي»، رواه ابن ماجه من دعاء عبدالله بن عمرو بن العاص، وقد حسّنه ابن حجر في "تخريج الأذكار". وكان أيضًا يقول: «اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ»، رواه أبو داود.

دعاء قبل الافطار في خامس يوم رمضان 2025

دعاء الصائم قبل الإفطار مستجاب

اللهم اجعل لي نصيبًا من كل خير تنزله في هذا الشهر بجودك يا أجود الأجودين، وذقني فيه حلاوة ذكرك وأداء شكرك، واحفظني فيه بحفظك يا أرحم الراحمين.

اللهم اجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين المستغفرين المقربين، واجعلني فيه من المتوكلين عليك الفائزين لديك، المقربين إليك، وزحزحني فيه عن موجبات سخطك.

اللهم أعني على صيامه وقيامه بتوفيقك يا هادي الضالين.

اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات، وأقلني فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني فيه غرضًا للبلايا والآفات، وشرح لي فيه صدري بأمانك يا أمان الخائفين.

اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار، وجنبني فيه مرافقة الأشرار، وآوني فيه برحمتك إلى دار القرار، واهدني فيه لصالح الأعمال، واقض لي فيه الحوائج والآمال.

اللهم وفقني فيه لحظي من بركاته، ويسر لي سبيلي إلى خيراته، ولا تحرمني قبول حسناته، وافتح لي فيه أبواب جنتك، وأغلق عني أبواب نارك، ووفقني فيه لتلاوة قرآنك.

اللهم اغسلني فيه من الذنوب، وطهرني فيه من العيوب، وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب.

دعاء قبل الافطار في خامس يوم رمضان 2025

دعاء قبل الإفطار للرزق

يحرص البعض على ترديد دعاء قبل الإفطار طلبًا للرزق، مثل: «اللهم سخر لي رزقي، واحفظني من الطمع والتعب في السعي وراءه، وابعِدني عن همومه وذل السؤال للخلق، اللهم يسّر لي رزقًا حلالًا وسارع لي به يا أرحم الراحمين»، كما يمكن أيضًا قول دعاء آخر للرزق مثل: «اللهم يا رازق السائلين، يا رحيم المساكين، يا قويّ المتين، يا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين».

دعاء الإفطار اللهم لك صمت

علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلمات نقولها عند الإفطار في رمضان، فقد ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الإفطار: «اللهم إني لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت، وعليك توكلت، ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله»، رواه أبو داود والحاكم والبيهقي.

دعاء قبل الافطار في خامس يوم رمضان 2025

اقرأ أيضا:

5 رمضان 2025.. عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

النهاردة كام رمضان؟.. التقويم الهجري ليوم الأربعاء 5 مارس 2025