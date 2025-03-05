موعد اذان المغرب اليوم خامس يوم رمضان 2025.. هنفطر الساعة كام؟

موعد اذان المغرب اليوم .. مع حلول اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك لعام 2025، يزداد البحث عن موعد أذان المغرب لمعرفة وقت الإفطار، حيث يعد لحظة ينتظرها الصائمون بعد يوم من الطاعات والصيام، ويحرص المسلمون على متابعة المواقيت بدقة، خاصة مع اختلافها من مدينة لأخرى.

وفي هذا التقرير، يعرض الموجز فيما يلي موعد اذان المغرب اليوم خامس يوم رمضان 2025، بالإضافة إلى أهم مواقيت الصلاة، ومدة الصيام خلال هذا اليوم.

موعد اذان المغرب اليوم خامس يوم رمضان 2025

عدد ساعات الصيام في خامس يوم رمضان

يبلغ عدد ساعات الصيام في اليوم الخامس من رمضان 13 ساعة و27 دقيقة، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية الصادرة عن معهد البحوث الفلكية، ومع استمرار الشهر الكريم، يحرص المسلمون على استثمار هذه الساعات في الصيام، والعبادات، والتقرب إلى الله، انتظارًا للحظة الإفطار مع أذان المغرب.

موعد اذان المغرب اليوم خامس يوم رمضان 2025

دعاء عند سماع الاذان

يحرص المسلمون عند الإفطار على ترديد الأدعية النبوية المأثورة، حيث جاء عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ كان يقول عند الإفطار: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله" (رواه أبو داود)، ويحمل هذا الدعاء معاني عميقة؛ فـ*"ذهب الظمأ"* تعني انتهاء العطش، و*"ابتلت العروق"* تشير إلى استعادة الجسم لرطوبته بعد يوم الصيام، بينما "ثبت الأجر إن شاء الله" تؤكد على نيل الثواب بإذن الله، مع التنبيه إلى أن كل شيء يبقى في مشيئته سبحانه.

كما كان النبي ﷺ يدعو أيضًا عند الإفطار قائلاً:"اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي" (رواه ابن ماجه، وحسنه ابن حجر)، ويعد هذا الوقت من أوقات استجابة الدعاء، حيث يستحب للصائم أن يدعو لنفسه وأهله وأحبائه، طالبًا الخير في الدنيا والآخرة. فرمضان هو شهر الرحمة والمغفرة، وفرصة عظيمة للعبد ليتقرب من ربه، راجيًا القبول والثواب.

موعد اذان المغرب اليوم خامس يوم رمضان 2025

موعد اذان المغرب اليوم

يحين موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 5 رمضان 1446 هـ في مصر وفقًا لما أعلنته هيئة المساحة المصرية، ويختلف التوقيت من محافظة لأخرى، ففي القاهرة الكبرى يحين الأذان في الساعة 5:58 مساءً، بينما يكون في الإسكندرية عند 6:02 مساءً، وفي الغربية والمنوفية عند 5:58 مساءً، أما في الدقهلية فيحل الأذان في 5:56 مساءً، وفي الشرقية عند 5:55 مساءً.

أما في محافظات الصعيد، فيؤذن للمغرب في أسيوط والفيوم عند 5:59 مساءً، وفي سوهاج عند 5:58 مساءً، بينما في حلايب يكون الأذان في 5:40 مساءً. وبالنسبة للمدن الساحلية، يحين موعد أذان المغرب في شرم الشيخ عند 5:46 مساءً، وفي العلمين عند 6:06 مساءً، أما في السلوم فيكون متأخرًا عند 6:21 مساءً.

موعد اذان المغرب اليوم خامس يوم رمضان 2025

مواعيد الصلاة اليوم

يحرص المسلمون خلال شهر رمضان المبارك على متابعة مواقيت السحور والإمساك والصلاة لتنظيم يومهم بين العبادة والطاعات، ويبدأ وقت السحور اليوم عند 2:30 فجرًا، ويحين وقت الإمساك في 4:30 فجرًا، استعدادًا لأذان الفجر الذي يحل في 4:50 صباحًا. ومع طلوع الشمس، يكون الشروق عند 6:16 صباحًا، فيما يحين أذان الظهر في 12:06 ظهرًا، ويليه العصر عند 3:27 عصرًا.

أما موعد أذان المغرب الذي ينتظره الصائمون للإفطار، فيكون في 5:57 مساءً، ويليه أذان العشاء والتراويح في 7:14 مساءً، ويعد شهر رمضان فرصة عظيمة للالتزام بالصلاة في أوقاتها، والإكثار من الذكر والدعاء، خصوصًا في الأوقات المباركة مثل وقت الإفطار والسحور.

موعد اذان المغرب اليوم خامس يوم رمضان 2025

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