ما تركها رسول الله.. أدعية لا تتركهم طوال شهر رمضان

أدعية لا تتركهم طوال شهر رمضان، ورد في السنة النبوية مجموعة من الأدعية التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على ترديدها يوميًا ولم يتركها.

أدعية لا تتركهم طوال شهر رمضان، ويوضح الموجز هذه الأدعية المباركة التي كان رسول الله يحرص عليها في يومه، وذلك كي يستعين بها المسلمين ويرددوها وخاصة في رمضان إلتزامًا بسنته صلى الله عليه وسلم.

ما هي الأدعية التي لم يتركها رسول الله؟

أدعية لا تتركهم طوال شهر رمضان، ومن الأدعية التي لم يتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم الآتي:

يدعو الله

- عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي ثلاث مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره حمة تلك الليلة. الحمة: السم. صححه الألباني.

- كان يدعو صلوات الله عليه في السجود يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره كان يدعو بهذا في سجوده، في الفرض والنفل -عليه الصلاة والسلام

- اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره وعلانيته وسره.

- وكان من دعائه -عليه الصلاة والسلام-: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي، وخطأي وعمدي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير.

- وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة قبل أن يسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت، وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم مني، أنت المقدم، وأنت المؤخر لا إله إلا أنت .

- ومن دعائه في آخر الصلاة قبل أن يسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر.

من أدعية النبي محمد صلى الله عليه وسلم

- كان من دعائه -عليه الصلاة والسلام-: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك وربما قال: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.

- اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.

- علم رسول الله صلى الله معاذًا أن يقول في آخر الصلاة : اللهم أعني على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك.

-وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق أن يقول في صلاته: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت؛ فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.

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