مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء خامس يوم رمضان في المحافظات.. صلاتك نجاتك

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة في الإسلام هي أحد أركان الدين الأساسية، وقد بين القرآن الكريم مكانتها العظيمة في كثير من الآيات، فهي العبادة التي تقرب العبد من ربه وتمنحه الطمأنينة والسلام الداخلي، وقد جاء ذكرها في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم:"بُني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً"، ومن هنا يتضح لنا أن الصلاة ليست مجرد أداء شعائر، لكنها صلة مباشرة بين المسلم وربه، ووسيلة للنجاح في الدنيا والآخرة.

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 5 رمضان في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.

مواقيت الصلاة



مواقيت الصلاة في القاهرة 5 رمضان 2025

وقت صلاة الفجر 4:52 ص

وقت صلاة الظهر 12:07 م

وقت صلاة العصر 27: 3 م

وقت صلاة المغرب 5:57 م

وقت صلاة العشاء 7:13 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية 5 رمضان 2025

وقت صلاة الفجر 4:56 ص

وقت صلاة الظهر 12:12 م

وقت صلاة العصر 3:31 م

وقت صلاة المغرب 6:01 م

وقت صلاة العشاء 7:18 م



مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:47 ص

وقت صلاة الظهر 12:03 م

وقت صلاة العصر 3:22 م

وقت صلاة المغرب 5:53 م

وقت صلاة العشاء 7:09 م



مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:40 ص

وقت صلاة الظهر 11:55 ص

وقت صلاة العصر 3:16 م

وقت صلاة المغرب 5:46 م

وقت صلاة العشاء 7:01 م



مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:47 ص

وقت صلاة الظهر 12:01 م

وقت صلاة العصر 23: 3 م

وقت صلاة المغرب 5:55 م

وقت صلاة العشاء 7:07 م

مواقيت الصلاة

كما أن الصلاة تحمل في طياتها بركة عظيمة ونفع كبير للمسلم، وقد فرضت على المسلمين خمس مرات في اليوم، وهي تتضمن ركعات وتسبحات وتلاوة لأجزاء من القرآن الكريم، وهذا يجعلها من أفضل الأوقات لتواصل العبد مع خالقه،

كما أنها العبادة الأولى التي فرضها الله على المسلمين، وهي عماد الدين، وهي أول شيء يحاسب عنه العبد يوم القيامة، وهذا يدل على مكانتها العظمى وأثرها البالغ في حياة المسلم، كما أنها فرضت في ليلة الإسراء والمعراج، وهذا يبرز أهميتها في حياة كل مسلم.

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