تعرف على عدد ساعات الصيام في خامس يوم رمضان 2025.. هنصوم كام ساعة؟

عدد ساعات الصيام .. مع تباين مواقيت الصلاة بين مختلف المحافظات خلال شهر رمضان المبارك، يحرص الكثير من المواطنين على البحث عبر “جوجل” عن إمساكية شهر رمضان 2025 ومواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام فى خامس يوم رمضان 2025.

ومع حلول خامس أيام شهر رمضان الفضيل يتزايد الاهتمام بمعرفة موعد السحور وصلاة الفجر وموعد أضان المغرب، لضبط أوقات الصيام والاستعداد ليوم جديد وفى هذا التقرير يعرض موقع الموجز فيما يلي عدد ساعات الصيام في خامس يوم رمضان 2025 الموافق يوم الأربعاء 5 مارس 2025.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2025

موعد اذان المغرب اليوم

مع دخول خامس أيام شهر رمضان المبارك، يترقب المسلمون في جميع أنحاء مصر موعد أذان المغرب للإفطار بعد يوم من الصيام والعبادة، ويختلف توقيت الأذان من محافظة لأخرى حسب الموقع الجغرافي لكل مدينة، حيث تمتد ساعات الصيام وفقًا لمواقيت الشروق والغروب.

وفيما يلي مواعيد أذان المغرب في عدد من محافظات مصر اليوم الأربعاء 5 مارس 2025: يحين الأذان في القاهرة الساعة 5:57 م، وفي الإسكندرية 6:01 م، بينما في المنصورة والزقازيق يحل وقت الإفطار عند 5:56 م، أما في بني سويف وأسيوط فيرفع الأذان الساعة 5:58 م، وفي سوهاج 5:57 م، وفي المنيا 6:00 م، أما في قنا وأسوان فموعد الأذان 5:53 م، وفي مطروح 6:12 م، وفي الغردقة 5:48 م، بينما يحل وقت الإفطار في السلوم متأخرًا عند 6:20 م.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2025

عدد ساعات الصيام اليوم

في خامس أيام شهر رمضان المبارك، الموافق لـ5 مارس 2025، يبلغ عدد ساعات الصيام في القاهرة حوالي 14 ساعة و3 دقائق. يبدأ الصيام من أذان الفجر في الساعة 4:54 صباحًا، وينتهي بأذان المغرب في الساعة 5:57 مساءً.

دعاء قبل الافطار

يعد دعاء الإفطار من الأدعية المستحبة في شهر رمضان المبارك، حيث يستجاب الدعاء عند لحظات الإفطار، كما ورد في حديث النبي ﷺ الذي رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد".

وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه كان يدعو عند الإفطار قائلًا: "اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت"، كما كان يقول: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله".

وعندما كان النبي ﷺ يفطر عند أهل بيت، كان يدعو لهم قائلًا: "أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وتنزلت عليكم الملائكة"، وفي رواية أخرى: "أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلّت عليكم الملائكة".

عدد ساعات الصيام في رمضان 2025

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