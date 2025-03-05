كفارة الإفطار عمدًا في رمضان.. حكم الشرع وآراء الفقهاء

يُعد صيام شهر رمضان فرضًا على كل مسلم بالغ عاقل، ويجب الالتزام بأحكامه وعدم انتهاكه بغير عذر مشروع، ومع ذلك، قد يتساءل البعض عن كفارة الإفطار عمدًا في رمضان، وما يترتب عليه من أحكام شرعية، وفيما يلي يقدم الموجز كفارة الإفطار في رمضان

حكم الإفطار عمدًا في نهار رمضان

يؤكد العلماء أن من أكل أو شرب عمدًا في نهار رمضان، وهو على علم بوجوب الصيام عليه، فقد ارتكب معصية تُعد من كبائر الذنوب، ولذلك، يجب على من وقع في هذا الفعل التوبة الصادقة والندم على ما بدر منه، مع وجوب قضاء هذا اليوم الذي أفطره دون كفارة، وفقًا للرأي الذي أُخذت به الفتوى الرسمية.

حكم الافطار في رمضان

أهمية صيام رمضان

صيام رمضان هو أحد الفروض الأساسية التي فرضها الله على المسلمين، وقد اختصه الله بفضل عظيم، حيث ورد في الحديث القدسي: "كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به". ويعد الصيام فرصة عظيمة لنيل مغفرة الذنوب، إذ قال النبي ﷺ: "من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه".

هل تجب الكفارة على المفطر عمدًا؟

اختلف الفقهاء حول وجوب الكفارة على من أفطر في رمضان بغير عذر:

الرأي الأول: يرى الحنفية والمالكية وجوب الكفارة على من أفطر عمدًا، وهي صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا، مستندين إلى الحديث الذي ورد عن كفارة الجماع في نهار رمضان، وقاسوا عليه الإفطار بالأكل والشرب.

الرأي الثاني: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من أفطر عمدًا بغير عذر يجب عليه قضاء اليوم فقط دون كفارة، مع التوبة والاستغفار، وهو الرأي الذي تم ترجيحه في الفتوى الرسمية.

خطورة الإفطار عمدًا في رمضان

أشارت النصوص الشرعية إلى خطورة الإفطار في رمضان دون عذر، حيث ورد في الحديث النبوي: "من أفطر يومًا من رمضان من غير عذر ولا مرض، لم يقضه صيام الدهر وإن صامه". وهذا يدل على أن من ترك الصيام متعمدًا لن يستطيع تعويض فضل هذا اليوم حتى لو صام عمره كله.

التوبة عن الإفطار عمدًا

من رحمة الله تعالى أنه فتح باب التوبة أمام العباد، فمن أفطر عمدًا يجب عليه الندم والاستغفار، والعزم على عدم تكرار ذلك، بالإضافة إلى قضاء اليوم الذي أفطره، ليُكفّر عن ذنبه ويعود إلى الله بقلب صادق.

في الختام، يبقى الالتزام بصيام رمضان فرضًا لا يجوز التساهل فيه، ومن أفطر دون عذر فعليه المسارعة إلى التوبة والقضاء، حتى ينال رضا الله ومغفرته.

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