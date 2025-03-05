حكم الإفطار في نهار رمضان لأصحاب المهن الشاقة.. الافتاء توضح

حكم الإفطار في نهار رمضان .. مع حلول شهر رمضان المبارك، يتجدد التساؤل حول حكم الإفطار في نهار الصيام، خاصة لأصحاب المهن الشاقة الذين يواجهون ظروف عمل قاسية تتطلب جهداً بدنياً كبيراً، فبين ضرورة الامتناع عن الطعام والشراب امتثالًا لفريضة الصيام، وبين الحاجة إلى الحفاظ على الصحة والقدرة على أداء العمل، يجد الكثيرون أنفسهم في حيرة من أمرهم.

يعرض موقع الموجز فيما يلي آراء الفقهاء والأحكام الشرعية المتعلقة حكم الإفطار في نهار رمضان لأصحاب المهن الشاقة، مع تسليط الضوء على الضوابط والشروط التي وضعتها الشريعة الإسلامية في هذا الشأن.

حكم الإفطار في نهار رمضان لأصحاب المهن الشاقة

حكم الإفطار في نهار رمضان لأصحاب المهن الشاقة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالٌ حول حكم إفطار أصحاب المهن الشاقة في نهار رمضان، خاصة اللاعبين الذين يشاركون في المباريات أو يخضعون لتدريبات مكثفة خلال الشهر الفضيل، مما قد يجعلهم غير قادرين على الصيام بسبب المجهود البدني المبذول.

و الأصل في الشريعة الإسلامية هو وجوب الصيام على كل مسلم قادر، ولا يجوز الفطر إلا في حالات الضرورة. فإذا كان اللاعب مرتبطًا بعقد عمل مع ناديه، ولا يستطيع تأجيل أو تغيير موعد المباريات، وكان الصيام يؤثر على أدائه بشكل كبير، مع كون هذا العمل هو مصدر رزقه الأساسي، فإنه يجوز له الفطر للضرورة، حيث يأخذ حكم الأجير الذي يُلزم بأداء عمله، أما التدريبات الرياضية التي يمكن التحكم في توقيتها، فيجب أن تجرى خلال الليل، حتى لا تؤثر على قدرة اللاعب على الصيام. وعلى المسؤولين مراعاة ذلك بما يحقق التوازن بين أداء العمل والالتزام بالفريضة.

حكم الإفطار في نهار رمضان لأصحاب المهن الشاقة

هل يجوز لأصحاب المهن الشاقة الإفطار في رمضان؟

ومن جانبه أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن الشريعة الإسلامية قائمة على مبادئ اليسر ورفع الحرج، وتراعي ظروف الإنسان وحاجاته المختلفة، خاصة فيما يتعلق بالصيام خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح المفتي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "اسأل المفتي" على قناة صدى البلد، أن حماية الأبدان وصحة الإنسان من المقاصد العليا للشريعة الإسلامية، وبناءً على ذلك، فإن المريض الذي يمنعه الطبيب من الصيام يجب عليه الامتثال لهذه النصيحة، مع وجوب قضاء الأيام التي أفطرها بعد انتهاء رمضان.

وفيما يتعلق بأصحاب المهن الشاقة، أشار المفتي إلى أنه إذا كان بإمكانهم قضاء الأيام التي أفطروها لاحقًا، وجب عليهم ذلك، أما إذا كانت طبيعة عملهم تجعل القضاء متعذرًا بشكل دائم، فعليهم إخراج الفدية أو إطعام مسكين عن كل يوم أفطروه، وفقًا لأحكام الشريعة التي تهدف إلى التيسير على العباد.

حكم الإفطار في نهار رمضان لأصحاب المهن الشاقة

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