النهاردة كام رمضان؟.. التقويم الهجري ليوم الأربعاء 5 مارس 2025

النهاردة كام رمضان؟.. يحرص المسلمون خلال شهر رمضان المبارك على متابعة التقويم الهجري يوميًا لمعرفة الأيام المتبقية من هذا الشهر الفضيل والاستعداد للعبادات والطاعات، خاصة في العشر الأواخر.

ومع مرور الأيام، يتساءل الكثيرون، كيف يمكن استثمار ما تبقى من الشهر في الطاعات والعبادات؟ وما هي أبرز المحطات القادمة في التقويم الرمضاني لهذا العام؟ إليكم تفاصيل التقويم الهجري لشهر رمضان 2025، وفيما يلي يوضح موقع الموجز في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن النهاردة كام رمضان؟ .

النهاردة كام رمضان؟

النهاردة كام رمضان 2025

بما أن اليوم هو الأربعاء 5 مارس 2025، فهذا يعني أننا في اليوم الخامس من رمضان 1446 هـ، ومع مرور الأيام الأولى من الشهر الكريم، يحرص المسلمون على استثمار كل لحظة في الطاعات والعبادات، سعيًا لنيل بركاته وروحانياته العظيمة.

موعد أذان المغرب 5 رمضان 2025

يحين موعد أذان المغرب في اليوم الخامس من رمضان 2025 في تمام الساعة 5:57 مساءً، ليعلن وقت الإفطار بعد يوم من الصيام. أما أذان الفجر، الذي يبدأ معه المسلمون صيامهم، فيحل في تمام الساعة 4:50 صباحًا بتوقيت القاهرة.

النهاردة كام رمضان؟

عدد ساعات الصيام في خامس يوم رمضان 2025

تبلغ مدة الصيام في اليوم الخامس من رمضان 2025 حوالي 13 ساعة و27 دقيقة، حيث يكون موعد السحور في تمام 2:30 صباحًا، يليه الإمساك عند 4:30 صباحًا، ثم أذان الفجر في 4:50 صباحًا.

أما وقت الشروق فيكون عند 6:16 صباحًا، فيما يحين أذان الظهر في 12:06 ظهرًا، وأذان العصر عند 3:27 عصرًا. وبالنسبة لموعد أذان المغرب، الذي يحين معه وقت الإفطار، فيكون في 5:57 مساءً، بينما تحل صلاة العشاء في 7:14 مساءً بتوقيت القاهرة.

النهاردة كام رمضان؟

دعاء قبل الافطار مستجاب

كان النبي ﷺ يوصي بالإكثار من الدعاء قبل الإفطار، فهو من أوقات الاستجابة، حيث قال ﷺ: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم» (رواه الترمذي)، ويعد هذا الوقت فرصة عظيمة لطلب الرحمة والمغفرة من الله، لذا يستحب أن يرفع الصائم يديه بالدعاء، طالبًا الخير لنفسه، ولأهله، ولأحبائه في الدنيا والآخرة.

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