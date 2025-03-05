دعاء خامس يوم رمضان 2025.. اغتنم هذه اللحظات المباركة

دعاء خامس يوم رمضان 2025.. شهر رمضان الكريم، هو فترة مباركة وفرصة عظيمة يتقرب فيها المسلمون إلى الله بالعبادات والدعاء، ومن الأوقات التي يستحب فيها الدعاء وقت ما قبل أذان المغرب، حيث يكون الصائم في ختام يوم صيامه، ويعد الدعاء في هذا الوقت من الأوقات المستجابة.

دعاء 5 رمضان 2025

حيق يقدم الموجز، خلال السطور التالية، دعاء خامس يوم رمضان 2025، بالإضافة إلي إمساكية اليوم الرابع من رمضان وبعض الأدعية المستحبة في هذا الشهر المبارك.

دعاء خامس يوم رمضان 2025

الادعية المستجابة في شهر رمضان 2025

اللهم اجعل في هذا الشهر نصيبًا لنا من رحمتك ومغفرتك، فأنت الغفور الرحيم.

اللهم ارزقني الذهن والتنبيه، وأبعدني عن السفه والتمويه، واجعل لي نصيبًا في كل خير يُنزل فيه، بجودك يا أجود الأجودين.

يا مجيب الدعوات اسكن قلوبنا بالإيمان واجعلنا من الصالحين.

اللهم اهدنا وسددنا في هذه اللحظات الفضيلة.

يا رزاق ارزقنا حسن الختام والعتق من النار.

يا وهاب امنحنا العفو والعافية والسلامة.

اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، واجعلنا من الذين يصومونه ويقومونه إيمانًا واحتسابًا.

اللهم إنا نسألك أن تجعل شهر رمضان المعظم شهرًا تملأ فيه الفرحة قلوبنا وتفرج فيه كروبنا، وأن ترزقنا فيه الخير كله.

دعاء خامس يوم رمضان 2025

دعاء 5 رمضان 2025

اللهم قرِّبنا من رؤيتك في ليلة القدر واقضِ حوائجنا.

امساكية 5 رمضان 2025 وعدد ساعات الصيام اليوم

امساكية خامس أيام رمضان 5 مارس 2025، تبلغ فيها مدة الصيام 13 ساعة و27 دقيقة، وتأتي المواقيت على النحو التالي:

السحور 2:30.

إمساك 4:30.

الفجر 4:50.

الشروق 6:16.

الظهر 12:0.

العصر 3:27.

المغرب 5:57.

العشاء 7:14.

دعاء ما قبل اذان المغرب في رمضان؟

يا رب إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا واغفر لنا يا رب العالمين، وارحمنا برحمتك الواسعة.

اللهم اكتبنا من الفائزين بليلة القدر، واجعلنا من المقبولين والمغفور لهم.

يا غفار إنا نستغفرك ونتوب إليك في كل يوم وليلة من شهرك الكريم، فاغفر لنا وتقبل توبتنا.

دعاء خامس يوم رمضان 2025

ادعية ما قبل الافطار مستجابة؟

اللهم إنا نسألك علما نافعاً، وقلبا خاشعاً، ولسانا ذاكراً، وإيمانا يزيد، ورزقاً واسعاً.

يا رحيم إنا نسألك من فضلك وكرمك، ونعوذ بك من عذابك وغضبك، ونتوب إليك بعفوك ورحمتك.

يا رب العالمين يا من وسعت رحمتك كل شيء أرجوك بقلبٍ متذلل ليس له من دونك ربًا، سندًا وقوةً أن تلطف بحالي، تغفر لي ذنوبي التي ما فعلتها إلا عن جهلٍ مني أو ضعف نفسٍ وتعينني على طاعتك حتى ألقاك.

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